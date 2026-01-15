Cortes de luz este viernes 16 de enero de 2026 en Bogotá y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 16 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Chía, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Villa Mayor Oriental. De la calle 35 Sur a calle 37 Sur entre carrera 33 a carrera 35 – Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Porciúncula. De la calle 73 a calle 79 entre carrera 12 a carrera 18 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Tintal Central. De la carrera 86 a carrera 89 entre calle 17 a calle 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Ciudad Kennedy Sur. De la carrera 77 a carrera 79 entre calle 41 Sur a calle 43 Sur – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Ciudad Techo II. De la calle 1 a calle 3 entre carrera 81 a carrera 83 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Barrio María Paz. De la calle 1 a calle 3 entre carrera 80 a carrera 83 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Barrio Timiza C. De la carrera 77 a carrera 79 entre calle 41 Sur a calle 43 Sur – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Arboleda Sur. De la calle 47 Sur a calle 49 Sur entre carrera 6 a carrera 10 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Samper. De la calle 32 a calle 34 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio La Soledad. De la calle 33 a calle 35 entre carrera 20 a carrera 22 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Ortezal. De la calle 21 a calle 24 entre carrera 35 a carrera 38 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Paulo VI. De la carrera 44 a carrera 58 entre calle 54 a calle 57 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Alaska. De la carrera 2 Este a carrera 4 Este entre calle 66 Sur a calle 68 Sur – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Barranquillita. De la calle 70 Sur a calle 72 Sur entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 7:45 a. m. hasta la 1:30 p. m.

Barrio Juan Rey Sur. De la carrera 8 Este a carrera 10 Este entre calle 73 a calle 75 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Chía, en Cundinamarca

Municipio de Chía. De la carrera 1 a carrera 9 entre calle 28 a calle 35 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.