Cortes de luz este viernes 16 de enero de 2026 en Bogotá y Chía
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 16 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Chía, Cundinamarca.
Localidad de Antonio Nariño
Barrio Villa Mayor Oriental. De la calle 35 Sur a calle 37 Sur entre carrera 33 a carrera 35 – Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.
Localidad de Chapinero
Barrio Porciúncula. De la calle 73 a calle 79 entre carrera 12 a carrera 18 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Fontibón
Barrio El Tintal Central. De la carrera 86 a carrera 89 entre calle 17 a calle 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Ciudad Kennedy Sur. De la carrera 77 a carrera 79 entre calle 41 Sur a calle 43 Sur – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Ciudad Techo II. De la calle 1 a calle 3 entre carrera 81 a carrera 83 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 2:00 p. m.
Barrio María Paz. De la calle 1 a calle 3 entre carrera 80 a carrera 83 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 2:00 p. m.
Barrio Timiza C. De la carrera 77 a carrera 79 entre calle 41 Sur a calle 43 Sur – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Barrio Arboleda Sur. De la calle 47 Sur a calle 49 Sur entre carrera 6 a carrera 10 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio Samper. De la calle 32 a calle 34 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio La Soledad. De la calle 33 a calle 35 entre carrera 20 a carrera 22 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Ortezal. De la calle 21 a calle 24 entre carrera 35 a carrera 38 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Paulo VI. De la carrera 44 a carrera 58 entre calle 54 a calle 57 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usme
Barrio Alaska. De la carrera 2 Este a carrera 4 Este entre calle 66 Sur a calle 68 Sur – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Barranquillita. De la calle 70 Sur a calle 72 Sur entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 7:45 a. m. hasta la 1:30 p. m.
Barrio Juan Rey Sur. De la carrera 8 Este a carrera 10 Este entre calle 73 a calle 75 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Chía, en Cundinamarca
Municipio de Chía. De la carrera 1 a carrera 9 entre calle 28 a calle 35 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.