    Resultados de las loterías y chances de este jueves 15 de enero de 2026 en Colombia

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 15 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7534 – La 5ta 3 – Tarde 5834 – La 5ta 2

    Culona
    Día 5499 – Noche 5297

    Astro Sol
    1914 – Signo Aries

    Pijao de Oro
    2957 – La 5ta 5

    Paisita
    Día 1240 – La 5ta 1 – Noche 4508

    Chontico
    Día 7215 – La 5ta 5 – Noche 2962 – La 5ta 1

    Cafeterito
    Tarde 2517 – La 5ta 6 – Noche 6395 – La 5ta 8

    Sinuano
    Día 0534 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 404 – Noche

    Play Four
    Día 0220 – Noche

    Samán
    Día 6084

    Caribeña
    Día 9168 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 4847 – La 5ta 7 – Noche

    Fantástica
    Día 6258 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2831 – La 5ta 8 – Tarde 2130 – La 5ta 8

