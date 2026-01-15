Resultados de las loterías y chances de este jueves 15 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 15 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7534 – La 5ta 3 – Tarde 5834 – La 5ta 2
Culona
Día 5499 – Noche 5297
Astro Sol
1914 – Signo Aries
Pijao de Oro
2957 – La 5ta 5
Paisita
Día 1240 – La 5ta 1 – Noche 4508
Chontico
Día 7215 – La 5ta 5 – Noche 2962 – La 5ta 1
Cafeterito
Tarde 2517 – La 5ta 6 – Noche 6395 – La 5ta 8
Sinuano
Día 0534 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 404 – Noche
Play Four
Día 0220 – Noche
Samán
Día 6084
Caribeña
Día 9168 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 4847 – La 5ta 7 – Noche
Fantástica
Día 6258 – La 5ta 8 – Noche
Antioqueñita
Día 2831 – La 5ta 8 – Tarde 2130 – La 5ta 8