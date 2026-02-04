Aprenda a preparar loncheras saludables y nutritivas para la jornada escolar

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

Una lonchera saludable y nutritiva es clave para apoyar el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas durante la jornada escolar. Por ello, la Secretaría Distrital de Salud comparte una serie de recomendaciones dirigidas a madres, padres y cuidadores para organizar loncheras balanceadas que permitan reponer la energía gastada en el colegio y fortalecer hábitos de alimentación saludable desde la infancia.

La lonchera escolar es un complemento de la alimentación diaria y no reemplaza comidas principales como el desayuno o el almuerzo. Su aporte nutricional debe representar entre el 10 % y el 20 % de las calorías totales recomendadas al día, de acuerdo con las necesidades de niños y adolescentes.

Una adecuada preparación de la lonchera contribuye al desarrollo integral, respeta los gustos de los menores y promueve prácticas alimentarias sanas. Además, es fundamental mantener medidas de higiene durante su elaboración, como el lavado de manos y el uso de recipientes limpios y de fácil aseo, para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Alimentos que debe incluir una lonchera saludable

Las loncheras deben ser variadas y contener alimentos de todos los grupos, priorizando opciones frescas y naturales:

Frutas: enteras o en jugo natural, bien lavadas, peladas o fraccionadas según la edad del niño. También pueden incluirse frutos secos como maní, almendras, nueces, arándanos o marañón.

Lácteos y derivados: leche, kumis, yogurt, quesos u otros productos lácteos.

Cereales: arepa, pan, cereal en hojuelas, galletas, almojábana, buñuelo, mantecada o ponquecitos.

Verduras: especialmente verdes y amarillas, incluidas en preparaciones como sándwiches, jugos o tortas de zanahoria, ahuyama o espinaca.

Carnes y huevos: atún, pollo, carne de res, cerdo, ternera o huevo, preferiblemente en preparaciones sencillas como sándwiches o wraps.

Bebidas: el agua debe ser la bebida principal que acompañe la lonchera.

Además, se recomienda que la lonchera sea completa, equilibrada, suficiente y funcional, y que los niños participen en la selección y preparación de los alimentos para fortalecer la adopción de hábitos saludables.

Recomendaciones sobre los recipientes

Para garantizar la inocuidad de los alimentos, la Secretaría Distrital de Salud sugiere utilizar recipientes fáciles de manipular y lavar, evitar termos con pitillo por la dificultad para su adecuada limpieza y preferir envases que conserven la temperatura por más tiempo.

Asimismo, se recomienda mantener refrigeradas las bebidas y los productos cárnicos o lácteos hasta el momento de empacar la lonchera, usar bolsas herméticas o papel aluminio sin reutilizarlos, empacar cubiertos y servilletas cuando sea necesario y evitar recipientes de vidrio.

Con estas recomendaciones, la Secretaría Distrital de Salud invita a las familias a promover una alimentación saludable desde la etapa escolar, aportando al bienestar y al desarrollo integral de la niñez en Bogotá.