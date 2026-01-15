Emotivo homenaje de despedida a Yeison Jiménez en el Movistar Arenas

–(Imagen redes sociales). La capacidad máxima de 14.000 espectadores del Movistar Arenas fue desbordada este miércoles para el último Adios a Yeison Jiménez, hecho por el cual, se presentaron disturbios producto de altercados entre los fanáticos que querían despedir el cantante y compositor de música popular fallecido en el siniestro aéreo en el aeropuerto de Paipa, Boyacá, cuando viajaba hacia Medellín, el pasado sábado 10 de enero. El emotivo homenaje se dividió en dos partes precisamente para permitir el ingreso de quienes se habían quedado por fuera.

Fue un concierto por todo lo alto el que se realizó en este escenario capitalino con los despojos mortales presentes del ‘Aventurero’ y de los integranes de su equipo musical Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora, así como del piloto de la aeronave, el capitán Hernando Torres.

El emotivo acto fue precedido por sentidas intervenciones de su representante legal, socio y amigo, Víctor Hugo Aristizábal, de su madre, Luz Mery Galeano y de su hija Thaliana Jiménez.

“Yeison, hoy estamos aquí quienes más te aman, tu esposa y compañera de vida, tus hijos, tus padres, tus hermanos y demás familiares, tu familia de sangre y los amigos que elegiste como tu familia. Tu equipo musical, operativo, administrativo y también la mayor riqueza que puede acompañar a un artista, tu público, tus seguidores…”, expresó Aristizabal.

“No sentía fuerzas de despedir a mi hijo, no tenía el valor, esa berraquera que él decía yo no la veía. Pero hoy le digo: hijo mío vuela tranquilo, ve al cielo, que acá están tus hijas, tu mamá”, señaló su progenitoria Luz Mery.

“Tenía más preguntas que respuestas y hoy estoy aquí diciéndoles que le doy gracias a Dios por haber traído ese ser maravilloso”, añadió.

Tras pedir una para todos, afirmó: “Esto es muy duro. Yo estoy aquí por la fortaleza de mi niño porque de resto no soy capaz” y concluyó: “Hijo, te quiero prometer que lo que Dios me preste la vida, sea mucho o sea poco, estaré para estar pendiente de tus hijos, de tu esposa”.

Finalmente, su hija Thaliana Jiménez: “Agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron todo y les dieron lo mejor y les voy a contar un sueño de mi papá, era vernos crecer y no lo pudo hacer» y entre lágrimas concluyó: «A todos los que están acá solo les pido que oren mucho por él”.

#Tropivideo En medio del homenaje a Yeison Jiménez, su hija Thaliana Jiménez tomó la palabra y conmovió a miles de seguidores con un mensaje cargado de amor y gratitud ?.#YeisonJimenez #homenaje #despedida pic.twitter.com/QHS7tSKzov — Tropicana Cali 93.1 (@MiTropicana93) January 14, 2026

En seguida, salieron a escena los artistas Luis Alfonso, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Paola Jara, Jessi Uribe, Alzáte, Arelis Henao, quien interpetró «Nadie es eterno», el gran himno de la música popular, luego de expresar: “Ámense en vida, perdónense en vida, gracias por venir a apoyar a Yeison Jiménez. Esta canción la canté con él aquí y fui muy feliz”.

Alzate dijo: “Gracias por cantar mi letra Yeison, por hacerme a mí grande, Dios te bendiga en el cielo, te fuiste a un concierto eterno, te adelantaste”.

“Gracias a todos los seguidores de Yeison y de la música popular. Gracias a todos ustedes por seguirnos a todos nosotros (…) Que Dios nos dé muchísima fortaleza”, manifestó Jessi Uribe.

«El Aventurero del Cielo», fue interpretado por Paola Jara, Arelys Henao, Charrito Negro, Francy, Luis Alfonso, Jhonny Rivera y Ciro Quiñones.

Mientras tanto, Luis Alfonso sorprendió al descender de la tarima para regar «un guarito» sobre los ataúdes.

También participaron en el homenaje Sebastián Ayala, Alexis Escobar, John Alex Castaño, Ciro Quiñones y el niño Yeison Ibarra, integrantes del grupo Pasabordo.