Nueva defensa al ajuste del salario mínimo y a los nuevos impuestos de la Emergencia Económica hizo Petro

–En alocución televisada este miércoles, el presidente Gustavo Petro dió nuevamente respuesta a la «avalancha» de ataques que ha recibido por el reajuste del salario mínimo y por los nuevos impuestos decretados al amparo de la Emergencia Económica.

“Han atacado fundamentalmente el salario vital porque dicen que hace subir los precios y entonces tratan de enfrentar pobres con pobres, para que los trabajadores sigan ganando mal”, precisó el mandatario al abordar el tema y con cifras demostrar que “esa crítica es falsa».

Aseguró que durante el Gobierno del Cambio el salario mínimo ha tenido un incremento real del 18%, sin embargo, la variación anual del Índice de Precios al Productor, “a final del último día del año pasado, es –0,3% en el mes, de diciembre a diciembre, pero en el año de 2024-2025, la variación anual de los costos de producir, después de subir el salario real 18% a los trabajadores más pobres de Colombia, es que se cayó el costo de producir –2,63%”.

“Mentiras lo que están diciendo en Caracol y RCN todos los días. Estos son los datos que demuestran lo contrario, sube el salario real y baja el costo de producir en Colombia y, por tanto, los precios”, enfatizó.

El Presidente @petrogustavo se dirigió a los colombianos para desmentir que subir el salario mínimo vital afectará los precios de los alimentos. El Mandatario evidenció que el Índice de Precios del Productor en diciembre de 2025 tuvo una variación anual de -2,63 comparado con… pic.twitter.com/U6WsBvDZPV — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) January 15, 2026

Aseguró además que su gobierno ha logrado que la inflación baje a pesar de subir el costo de los trabajadores, es decir, la inversión en trabajadores” y al mostrar los gráficos de Corabastos, sobre el precio de los alimentos, el presidente sostuvo que» no han subido, se han mantenido estables».

Por ello, preguntó: “¿De dónde sale entonces que el decreto del salario mínimo vital, que ya rige en Colombia, sube los costos de la vida en Colombia cuando los alimentos hoy están estables? Esos alimentos, como ustedes pueden ver, estables, estables, informe de Corabastos oficial de ellos hoy”.

En su alocución, el presidente Petro dijo que “estamos es apenas recuperando del ingreso nacional lo que los trabajadores ya tenían y le habían quitado” y explicó que “en 1998, aproximadamente, los trabajadores tenían 44,5 y bajaron, bajaron 39, 40, 40 y bajaron al 38 en el 2022, último año el gobierno Duque, y hemos subido al 42, al 43”.

“¿Cuánto les quitaron? Vamos a ver, aquí está el otro cuadro, es así, esa barra grande, en todo este tiempo les han quitado 686 billones de pesos a los trabajadores en Colombia”, denunció, razón por la cual manifestó que “nosotros solo estamos recuperando lo que les quitaron ya a los trabajadores”.

Por esta razón, el mandatario dijo que “el salario vital es una orden de la Constitución, que el salario vital es una orden también de la Organización Internacional del Trabajo, que el decreto –ya con 15 días de experiencia– demuestra que la crítica hecha sobre que iba a disparar los precios no se demuestra, los precios en Corabastos están estables y durante el año pasado cayeron los precios de producción, a pesar que ya había subido el salario mínimo 18% en tres años”.

Con respecto al tema de la vivienda, el mandatario le solicitó al ministro de Hacienda, Germán Ávila que expida los decretos que “desindexen la vivienda del salario mínimo”.

“Brutal esa ley, se sabe ya quién la hizo, cómo los costos de la vivienda se equiparan al salario mínimo, si es apenas un 20% el costo laboral y todos los demás costos han bajado en Colombia, en la vivienda, porque el índice del productor, como lo acabo de mostrar, es el IPC que bajó durante este Gobierno a –2.6%”.

El Presidente @petrogustavo le solicitó al Ministro de @MinHacienda, Germán Ávila Plazas, que se desindexe el salario mínimo de los costos de la vivienda. Además, el mandatario explicó que en los años anteriores bajó el porcentaje del ingreso nacional de los trabajadores y fue… pic.twitter.com/JXJmw4ofXe — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) January 15, 2026

De otro lado, el presidente Gustavo Petro, hizo una vehemente defensa de la Emergencia Económica y de los nuevos impuestos aplicados a los grandes patrimonios, advirtiendoque «mejoró la confianza» del mercado internacional en Colombia. «Cayeron las tasas de interés y el riesgo país”, subrayó, lo que permitió que la demanda por bonos colombianos fuera más de cuatro veces superior a lo solicitado. “Eso se llama confianza en Colombia”, afirmó.