Contraloría establece hallazgos fiscales por cerca de $11.000 millones en auditoría de cumplimiento en la administracion de Bogotá

–La Contraloría General de la República realizó Auditoría de Cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Participaciones – SGP para Educación y Programa de Alimentación Escolar – PAE e Infraestructura Educativa de Bogotá Distrito Capital para la vigencia 2024, en la que determinó hallazgos fiscales por $10.898 millones.

Dentro de los hallazgos fiscales detectados en esta auditoría de cumplimiento, realizada por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, se destacan los asociados a la construcción del Colegio Boitá en la localidad de Kennedy, por el desarrollo de ítems no previstos y mayores cantidades de obra, que ocasionaron un presunto sobrecosto por $7.806 millones, esto obedeció a errores e incumplimientos de las obligaciones y diseños del contrato de consultoría, y deficiencias en la interventoría y supervisión.

De igual forma, se genera una lesión al patrimonio público por $1.226 millones, con ocasión del incumplimiento de las obligaciones contractuales del Contrato de Consultoría de ese mismo proyecto. Estos hechos generan una posible pérdida del recurso fiscal total por $9.032 millones en el proyecto Boitá.

De otra parte, en la ejecución de los convenios de asociación para el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar – PAE, se generó un detrimento al patrimonio por $1.863 millones, correspondiente a la disminución de personal operativo para el cumplimiento del programa por parte del asociado Compensar, esto al considerar que no se empleó el talento humano costeado y pagado por la Secretaría de Educación Distrital. Esta situación se genera por debilidades y fallas en las interventorías, en el seguimiento y cumplimiento del servicio encomendado.

De otro lado, la Secretaría de Educación del Distrito y el Consorcio COL PROCABLES 2022 celebraron contrato de obra para la ejecución de las obras de construcción de la nueva planta física del Colegio Procables, ubicado en la localidad de Fontibón, en los términos y especificaciones entregadas por la Secretaría.

Se identificó un pago por valor superior a lo efectivamente ejecutado, así como fisuras y deterioro prematuro en los descansos de las escaleras de la torre B y C en los accesos de los pisos 2 y 3. Frente a estos hechos, durante el desarrollo del proceso auditor, la Secretaría de Educación del Distrito anexo el Acta Final de Obra debidamente suscrita y firmada, documento en el cual se dejó constancia del descuento de las cantidades observadas por la auditoría, lo que generó un benefició de auditoría por $388.332.317.

Por último, con ocasión a la revisión de la infraestructura deportiva a cargo del IDRD, proyecto “Construcción del Centro de Alto Rendimiento en el Marco de la Manzana de Cuidado del Porvenir – Gibraltar, en la Localidad de Kennedy en la Ciudad de Bogotá”, por valor comprometido de $158.985.357.760, al respecto, la Contraloría General estableció incumplimiento del cronograma inicial de planeación y retrasos significativos de la obra e inactivad administrativa por parte del IDRD frente a las posibles alternativas de solución para la continuidad del proyecto, situación que pone en riesgo fiscal toda la inversión inicial y actual de la obra, afectando la terminación y conclusión definitiva del proyecto y el cumplimiento de los fines del Estado. Por lo cual se establece la necesidad de que este órgano de control adelante Seguimiento Permanente al desarrollo del proyecto hasta su finalización

La Contraloría General de la República continuará supervisando y verificando además de las acciones correctivas planteadas por el Distrito Capital, para subsanar las falencias y debilidades evidenciadas en este proceso auditor, las medidas efectivas para mejorar la gestión financiera y administrativa de los recursos destinados al cumplimiento de las políticas del sector educación en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.