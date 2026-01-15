Radican queja ante la Procuraduría contra el Secretario de Seguridad y el Comandante de la Policía de Bogotá, ante la falta de respuestas de las autoridades por hurtos y asesinatos

Ante las alarmantes cifras de criminalidad y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades distritales, Mauricio Toro, expresidente del Icetex y aspirante a la Cámara por Bogotá por el Partido Verde, instauró una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra del Secretario de Seguridad, César Restrepo y del comandante de Policía de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano.

“Solicitamos a la Procuraduría investigar en particular el caso del asesinato de Jean Claude Bossard, pues se cuentan con las pruebas de que la ciudadanía desde el mes de octubre había denunciado con fotos la famosa moto naranja, con placas, caras de los delincuentes, pero la Policia y la Secretaría de Seguridad permitieron que esta banda siguiera atracando, a pesar de contar con las pruebas y con las herramientas para capturarlos. La ciudadanía necesita saber si es incompetencia o si existe corrupción para que estas bandas sigan tan tranquilas”, aseguró Maurico Toro.

De acuerdo a la alerta emitida por la Personería de Bogotá, los robos son uno de los delitos que más afecta a los bogotanos. En promedio, cada día más de 300 personas son víctimas de robo. En el 2025, 117 mil personas fueron víctimas de este delito.

“Casos como el de Bossard o como el de los abuelos robados a plena luz del día, no son hechos aislados. La ciudadanía denuncia con fotos, placa y cara de los ladrones, pero la Secretaría y la Policía no hacen nada frente a estas denuncias. Es muy preocupante y muy sospechoso” enfatizó Toro, quien en su queja disciplinaria adjunta los pantallazos en los que los vecinos entregaron fotos de la banda a la Policía en el mes de octubre de 2025.

En este sentido, el candidato del Partido Verde recalcó que es muy preocupante la falta de reacción efectiva que le permite a los delincuentes continuar transgrediendo la vida y tranquilidad de los capitalinos, por lo que el Secretario y el Comandante de Policía deberán explicar las razones de su inacción en casos donde hay pruebas y denuncias contra estas bandas delincuenciales.

“No vamos a esperar hasta llegar al Congreso para hacer control político. Desde ya estamos exigiendo resultados para acabar con la fila de la inseguridad”, concluyó el excongresista, quien solicitó a la Procuraduría abrir investigación disciplinaria a la mayor brevedad posible.

Por: Carlos Martinez