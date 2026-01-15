Llegaron a Cuba restos mortales de los 32 militares muertos en ataque de EE.UU para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela

–Los restos mortales de los 32 oficiales cubanos asesinados durante la agresión militar llevada a cabo por EE.UU. en Venezuela, el pasado 3 de enero, han llegado este jueves a La Habana.

En la ceremonia militar realizada en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana estuvieron presentes el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el expresidente Raúl Castro, el canciller Bruno Rodríguez, entre otras autoridades civiles y militares del país caribeño.

Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, del Primer Secretario del PCC y Presidente @DiazCanelB, otros miembros del Buró Político y familiares en el Aeropuerto Internacional José Martí los 32 combatientes caídos en Venezuela recibieron el primer homenaje póstumo. pic.twitter.com/5pD2wD76WW — Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) January 15, 2026

????Llegan a Cuba los cuerpos de 32 oficiales asesinados por EE.UU. en Caracashttps://t.co/mh38ubpSv8 https://t.co/XEptVecDOM — Sepa Más (@Sepa_mass) January 15, 2026



Se prevé que los cubanos también rindan homenaje a los combatientes caídos durante una movilización que se realizará esta jornada y que va desde la avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), a unos 5 km.

«La muerte no derrota a quienes caen con un fusil en la mano defendiendo una causa justa. No regresan como sombras, por el contrario, son una nueva luz que nos refuerza, enardece y compromete», fue parte del discurso de recibimiento de los restos de los militares hecho por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez.

En el sentido acto oficial, Álvarez también destacó «el ejemplo imperecedero de la entrega, el valor y la fidelidad a los más nobles ideales del hombre» del grupo de militares que murieron durante la agresión militar estadounidense en territorio venezolano.

«Cuando cruzaron mar y cielo para cumplir su misión, sabían que no regresar era una posibilidad, pero firmemente convencidos de que no traicionarían jamás a este pueblo que, siguiendo el ejemplo de sus héroes, aprendió a compartir su suerte con los demás», expresó.

Durante el homenaje a los caídos, el ministro del Interior manifestó: «El imperialismo podrá tener armas más sofisticadas, podrá disponer de inmensas riquezas materiales, podrá comprar la mente de los vacilantes, pero hay algo que jamás podrá comprar: la dignidad del pueblo cubano».

«Los pueblos no se hacen grandes por sus riquezas materiales, sino por su capacidad de mantener viva la memoria de sus héroes. Nosotros jamás los olvidaremos, los recordaremos siempre en cada esfuerzo, en cada desafío, en cada victoria», añadió.

Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, del Primer Secretario del PCC y Presidente @DiazCanelB, otros miembros del Buró Político y familiares en el Aeropuerto Internacional José Martí los 32 combatientes caídos en Venezuela recibieron el primer homenaje póstumo. pic.twitter.com/5pD2wD76WW

Posteriormente, serán trasladados por la avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a un costado de la Plaza de la Revolución. Durante el trayecto, la ciudadanía podrá rendirles homenaje.

A partir de las 10:00 horas, la población podrá ingresar a las dependencias del Ministerio para mostrar sus respetos a los restos mortales de los combatientes que permanecerán allí expuestos.

El miércoles por la noche, un grupo de combatientes heridos llegó a Cuba procedente de Venezuela y fue acompañado por el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Los 32 militares fallecidos, con edades entre los 26 y los 60 años, formaban parte de la guardia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue secuestrado junto a su esposa, Cilia Flores, durante la agresión estadounidense contra el país suramericano.

Las víctimas eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Todos se encontraban de servicio en Venezuela, como parte de convenios de protección entre los dos países.

Tanto la recepción y honras fúnebres que tendrán lugar este jueves, como la manifestación convocada para este viernes frente a la Embajada de EE.UU. en la isla, tienen lugar en un escenario de reiteradas intimidaciones de Washington contra Cuba.

La víspera, el gobierno de Cuba recibió a un grupo de militares que resultaron heridos durante los ataques de Estados Unidos en Venezuela, que culminaron en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, confirmó la prensa oficial.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo de la isla confirma que, además de los 32 militares cubanos que murieron, otros más terminaron lesionados por el operativo estadounidense.

En el informe de la televisión cubana se puede apreciar que al menos un par de militares baja del avión en silla de ruedas.

????#Ahora. Llegan a #Cuba los militares heridos durante la captura de Nicolás Maduro. Del régimen negar que tenía militares desplegados en #Venezuela, a recibirlos en sillas de ruedas. pic.twitter.com/ObRkXw11t5 — Mag Jorge Castro?? (@MagJorgeCastro) January 15, 2026

Los militares, cuya cantidad no fue revelada, arribaron al aeropuerto de La Habana acompañados por el canciller Bruno Rodríguez, y fueron recibidos por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez, y el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera.

(Información RT).