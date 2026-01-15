Estados Unidos incautó otro petrolero vinculado a Venezuela (VIDEO)

–(Imagen captura de video). La fuerza militar desplegada en el mar Caribe por EE.UU incautó este jueves otro buque petrolero vinculado a Venezuela, confirmó el Comando Sur en su cuenta en X.

El embargo se produjo en aguas del mar Caribe y el petrolero fue identificado como «El Verónica».

Se trata del sexto barco incautado en las últimas semanas que llevaba petróleo venezolano o lo había hecho en el pasado.

Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept. In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026

TRADUCCIÓN:

A través de OpSouthernSpear, el Departamento de Guerra es inquebrantable en su misión de aplastar la actividad ilícita en el hemisferio occidental en asociación con @USCG a través de @DHSgov (Guardia Costera) y @ElDepartamento de Justicia.

En otra acción antes del amanecer, marines y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, despegaron desde el USS Gerald R. Ford (CVN 78) y detuvieron al Motor/Tanker Veronica sin incidentes. El Veronica es el último petrolero que opera desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la Operación Lanza del Sur.

Estas operaciones están respaldadas por todo el poder de Estados Unidos. Grupo Anfibio Listo de la Armada, incluidas las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima (LHD 7), USS San Antonio (LPD 17) y USS Fort Lauderdale (LPD 28). El único petróleo que saldrá de Venezuela será el petróleo coordinado adecuada y legalmente. El DeptofWar, en coordinación con socios interinstitucionales, defenderá nuestra patria poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental.

—–

Esta última incautación se produjo antes de la reunión prevista para este jueves entre el presidente Donald Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado, en su primer encuentro cara a cara desde que Estados Unidos derrocó a Nicolás Maduro, su antiguo rival.

Trump calificó previamente a Machado de «luchadora por la libertad», pero descartó la idea de designarla para dirigir Venezuela tras el derrocamiento de Maduro, alegando que no contaba con suficiente apoyo interno.

Una evaluación clasificada de la CIA presentada a Trump concluyó que los leales a Maduro, incluyendo a Rodríguez, eran los más indicados para mantener la estabilidad.