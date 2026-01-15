Delcy Rodríguez afirma que se han liberado ya 406 presos políticos, pero Coalición opositora dice que solo van 100

–La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que «se mantiene abierto» el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un «número importante de personas».

Desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, en Caracas, la mandataria encargada sostuvo que «no ha culminado aún» el «proceso de liberaciones de personas que estaban privadas de libertad» que, dijo, se inició el pasado diciembre, cuando, aseguró, «procedieron 194» excarcelaciones. «Hoy en día -añadió- podemos decir que ya van, que ya suman, 406 liberaciones previstas en estos días».

Junto a su hermano, también jefe negociador del Gobierno venezolano, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, Delcy Rodriguez señaló que del proceso están excluidas personas acusadas de homicidio y narcotráfico y que «están siendo valorados delitos relacionados con el orden constitucional, con el odio, la violencia y la intolerancia».

«El objetivo es abrir espacios políticos, (…) el mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica», expresó. Además, indicó que se trata de un «proceso arduo» que encabeza Cabello, quien, afirmó la funcionaria, está «en permanente coordinación y en permanente articulación con los organismos de justicia».

Sin embargo, la mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó este miércoles que hasta ahora son 100 los presos políticos excarcelados desde el jueves pasado, cuando autoridades anunciaron la liberación de un «número importante» de detenidos, días después del ataque de Estados Unidos en suelo venezolano.

Por su parte, la ONG Foro Penal, aseguró que desde el pasado jueves hasta las 13:50 hora local de este miércoles, contabilizó 72 excarcelaciones de más de 800 presos políticos encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro. (Información DW).