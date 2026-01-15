Operativo de espacio público en Bogotá: 12 m³ de residuos recogidos en la calle 26

Fotos: Secretaría Distrital de Gobierno.

Bogotá avanza en la recuperación del espacio público con acciones articuladas en territorio. En la avenida El Dorado o calle 26, entre la avenida Caracas y la carrera 38, se adelantó una intervención con trabajo en equipo de las alcaldías locales de Teusaquillo y Los Mártires para atender puntos críticos ambientales y recuperar áreas en donde fueron retirados 12 metros cúbicos de residuos y se recuperaron.

Intervención ambiental y recuperación del espacio público

La jornada se desarrolló en el deprimido de la calle 26 con carrera 27, donde se intervinieron cerca de 100 metros de espacio público y se realizó la recolección aproximada de 12 metros cúbicos de residuos, incluyendo residuos voluminosos como colchones y muebles en desuso, así como residuos no aprovechables como plásticos contaminados, textiles deteriorados y residuos mezclados.

Desmonte de cambuches y sensibilización a población flotante

En el mismo punto se efectuó el desmonte de cuatro cambuches y se adelantó la sensibilización a ocho personas de población flotante frente al cuidado y uso adecuado del espacio público.

Muralismo y mejoramiento del entorno en el barrio Armenia

Como parte del operativo, se realizó una intervención urbana de muralismo en el barrio Armenia, sobre la Calle 26, orientada a la recuperación del espacio y al mejoramiento del entorno, incorporando una acción cultural y comunitaria.

Trabajo en equipo para un 2026 más ordenado

El alcalde Local de Los Mártires, John Jader Suárez Delgado, resaltó que estas intervenciones interlocales fortalecen la presencia institucional y consolidan una ruta de trabajo sostenida para un 2026 más ordenado, con acciones coordinadas que impactan la convivencia y el entorno urbano.

Llamado a la corresponsabilidad ciudadana

La Administración distrital invita a la ciudadanía a disponer adecuadamente residuos y escombros, y a reportar puntos críticos a través de los canales oficiales, para mantener los espacios públicos limpios, seguros y en condiciones dignas.