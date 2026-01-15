    • Bogotá

    Bogotá está nominada con Andrés Cepeda en los Grammy 2026

    Imagen gráfica relacionada con la nominación del álbum Bogotá de Andrés CepedaFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    El cantautor bogotano Andrés Cepeda fue nominado a los Premios Grammy 2026 gracias a su más reciente producción discográfica, Bogotá (Deluxe), un álbum que rinde homenaje a su ciudad natal y reafirma su conexión artística con la capital colombiana.

    Las nominaciones abarcan categorías clave como, Canción del Año, “Bogotá”, Mejor Álbum Pop Tradicional, “Bogotá” y Mejor Canción Pop, “Bogotá”. Con estas nominaciones, el artista reafirma su lugar en la escena musical latinoamericana y proyecta a Bogotá como fuente de inspiración cultural ante el mundo.

