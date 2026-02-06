Acueducto de Bogotá inició el transporte gradual de aguas residuales hacia la Estación Elevadora Canoas

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) inició de manera paulatina el transporte de las aguas servidas del centro y sur de la ciudad hacia la Estación Elevadora de Aguas Residuales -EEAR- Canoas por los interceptores Tunjuelo–Canoas (ITC) y Fucha–Tunjuelo (IFT), para el saneamiento del río Bogotá.

El interceptor Tunjuelo–Canoas, con una longitud aproximada de 8,9 kilómetros, y el interceptor Fucha–Tunjuelo, de 9,4 kilómetros se instalaron a profundidades de entre 25 y 70 metros.

“La conexión definitiva de los interceptores con la Estación Canoas permitirá eliminar los vertimientos a los ríos Fucha y Tunjuelo y evitará la descarga de aguas residuales en un tramo de aproximadamente 50 kilómetros, lo que mitigará los impactos ambientales y sociales asociados a estos vertimientos sobre las comunidades ribereñas y beneficiará a más de 5 millones de personas”, según Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB.

Estas infraestructuras están siendo sometidas a una revisión técnica integral que incluye la habilitación hidráulica de las estructuras, la adecuación y verificación de las condiciones de operación, el control y la regulación de caudales, así como su articulación con infraestructuras existentes y en proceso de construcción.

Estas actividades iniciaron el 6 de noviembre de 2024 y se prevé su finalización el 5 de mayo de 2026. Los trabajos representan un hito fundamental en el proceso de descontaminación del río Bogotá, ya que permiten interceptar, conducir y regular de manera controlada un volumen significativo de aguas residuales que históricamente se vertían de forma directa a los ríos Fucha, Tunjuelo y Soacha, y, en última instancia, al río Bogotá.

Te compartimos una foto relacionada con los Interceptores canoas construidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB):

Foto: Acueducto de Bogotá.

Es la primera vez en Colombia que se intervienen interceptores de alcantarillado ubicados a grandes profundidades. Estas condiciones excepcionales implican desafíos técnicos, operativos y de seguridad sin precedentes en el país, lo que ha requerido el diseño y la implementación de procedimientos constructivos y operativos especializados.

El avance en los trabajos de mantenimiento ha permitido la puesta en operación de varias infraestructuras estratégicas del sistema, entre ellas el Tanque de Retención, el Interceptor Fucha–Tunjuelo (IFT) y el Interceptor Tunjuelo–Canoas (ITC), los cuales han pasado a una fase de uso efectivo.

La puesta en operación de los interceptores constituye un paso fundamental para la entrada en funcionamiento de la EEAR Canoas y, posteriormente, del sistema de tratamiento asociado, consolidando una solución estructural y de largo plazo para el saneamiento del río Bogotá y sus afluentes, programa con el que está comprometida la actual administración de Bogotá.

Para el mantenimiento y la conexión de los interceptores a la Estación Canoas, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realiza una inversión aproximada de 7 mil 790 millones de pesos.