Petro confirmó que el 3 de febrero se reunirá con Trump en la Casa Blanca

–El próximo 3 de febrero se cumplirá la reunión del presidente Gustavo Petro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington. Así lo confirmó el mandatario colombiano en el Consejo de Ministros realizado este miércoles, en el cual explicó que este encuentro surge en un contexto de intercambio directo entre los dos países.

“El Consejo de Ministros tiene un tema que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia, entre los gobiernos, entre los presidentes, que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero”, afirmó el jefe del Estado.

Destacó que el objetivo de este diálogo es permitir que las autoridades estadounidenses conozcan, de primera mano, la información sobre las acciones adelantadas por el Gobierno nacional.

“Por fin hay una comunicación que permite que el presidente Donald Trump y las autoridades de Estados Unidos sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado desde el Gobierno de Colombia contra los narcóticos, en especial la cocaína”, afirmó el presidente.

El presidente Gustavo Petro indicó que en este encuentro intergubernamental por fin habrá una comunicación que permite que en Washington «sepan realmente qué está pasando con la lucha» que el Gobierno colombiano libra contra el narcotráfico.

Añadió que la reunión con el presidente estadounidense será determinante para evaluar los resultados del diálogo bilateral y reiteró su intención de que la ciudadanía mantenga la tranquilidad mientras avanzan las conversaciones entre ambos países.

«Ya veremos los resultados de esa reunión; es determinante», aseveró.

«Mi intención es que el colombiano y la colombiana, en general de cualquier lugar del país, no sufra y esté tranquilo», subrayó.

Asimismo, anticipó que no cree que la reunión «sea muy larga» y añadió que la lucha de su Gobierno contra el narcotráfico será uno de los temas centrales.

A propósito del tema, durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro destacó los resultados de la lucha contra el narcotráfico que precisamente sustentará ante el mandatario estadounidense.

Al respecto, intervino el director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, para entregar el balance, subrayan que en Colombia el crecimiento de los cultivos de hoja de coca “se desplomó en 56,9%” en los últimos tres años, que coinciden con la administración del presidente Gustavo Petro, de acuerdo con el más reciente informe del Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos (Siima) con corte a agosto de 2025.

El oficial explicó que el Siima “es más preciso” que el Sistema de Información de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) que, tradicionalmente, venía utilizando las Naciones Unidas. Dijo que mientras el Siima emite informes cada cuatro meses, el Simci lo hacía cada año.

“El Simci utilizó una metodología equivocada en 2023, nos falsearon los datos y no corrigieron”, advirtió el presidente Gustavo Petro, que además le dijo a la Policía que el informe del Siima se debe realizar cada mes.

El presidente Petro explicó que uno de los aspectos que deben tenerse en cuenta en las mediciones es la productividad de cocaína: “El dato que sirve es cuánta cocaína sale, real, y no potencial, porque Colombia no es el país más productivo de cocaína en el mundo”, dijo.

El general Rincón reveló otras cifras. Los cultivos retomados –áreas cultivadas de forma permanente– pasaron de 30.851 hectáreas en 2022 a 15.159 en 2025.

Por su arte, el presidente Petro añadió: “Estas cifras deben conocerse en Estados Unidos. Ha sido en este Gobierno que se desplomó en 56,9% el crecimiento de los cultivos de hoja de coca”.

El informe de la Policía Nacional también dio cuenta de que, en total, de las 216.169 hectáreas de cultivos retomados que mantienen de manera continua la detección de hoja de coca, 56.639 corresponden a hectáreas abandonadas (no productivas) en regiones como Catatumbo, Caquetá, Guaviare y los Llanos Orientales. “Estos lotes constituyen una oportunidad para que el Estado las retome y siembre otros productos”, destacó el oficial.

El presidente Gustavo Petro ordenó a la Fuerza Pública poner atención al fentanilo, que es hoy la droga más peligrosa

Al respeco, aseguró que “la operación de detener, incautar, que es nuestra prioridad, y encontrar capos que pueda haber en ese tipo de operación o en el futuro, por las rentabilidades, pues, hermano es una prioridad, se vuelve una prioridad, porque eso sí estamos hablando de un arma de destrucción masiva”.

El primer mandatario reveló que las últimas cifras que se han recibido de Estado Unidos es que “son más o menos 72 mil muertes por año, o sea, estamos hablando de epidemia o de un problema de salud pública real”, por lo que dijo que es un problema que se debe prevenir que “entre en Colombia”.

Igualmente, el presidente Petro se refirió a las versiones que advierten que en Colombia se estaría produciendo el fentanilo. “Nosotros no tenemos aparato industrial suficiente para hacer los insumos químicos que eso necesita”, dijo al asegurar que lo que puede suceder es que esos insumos entren de contrabando y lo terminen mezclando y pueden ser más rentables que la cocaína.

Por esta razón, enfatizó: “Ahí tenemos un problema del cual tenemos que prevenir que suceda. Y esto significa prohibición legal, primero que todo ese tipo de insumos, creo que nuestra propuesta como Gobierno de prohibir en el Congreso por ley, fue exitosa”.

Comentó además que “media bolsa de fentanilo, media libra, cuarto libra, puede matar dos barrios en Bogotá completos. Eso es lo que yo llamaría un arma de destrucción masiva” y reveló que “ya sabemos que ha aparecido en Colombia, poca pequeña proporción, pero mata”.

En el Consejo de Ministros se destacó la incautación de divisas originadas por el narcotráfico.

Al compararse los primeros 1.278 días de los últimos tres Gobiernos, esta administración incrementó en 1.287% la incautación de esos recursos ilegales que corresponden a US$1.873 millones.

“¿Dónde está esa plata?”, se preguntó el presidente Petro, y les pidió a los ministros de Hacienda y Justicia que trabajen con la Fiscalía General de la Nación para establecer el paradero de estos recursos.