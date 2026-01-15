Trump recibe este jueves a María Corina Machado en la Casa Blanca

–El presidente Donald Trump recibirá este jueves por primera vez en la Casa Blanca a la opositora radical venezolana María Corina Machado tras el ataque militar a gran escala de EE.UU. contra Venezuela que concluyó con la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa el pasado 3 de enero.

Según la agenda pública del mandatario estadounidense, el encuentro se llevará a las 12:30 p.m., hora local de Washington D.C.

El presidente de EE.UU. ya ha dejado claro que Machado no podrá asumir el liderazgo de la nación latinoamericana, ya que no cuenta con «el apoyo interno ni el respeto dentro del país». «Creo que sería muy difícil para ella ser la líder», afirmó Trump en respuesta a la pregunta de un periodista a principios de este mes.

Además, el miércoles informó que este mantuvo una «excelente» conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la cual trataron temas sobre «petróleo, minerales, comercio y […] seguridad nacional».

«Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse […]. Esta alianza entre EE.UU. y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!», escribió Trump en su red Truth Social.

En esta misma línea, Rodríguez aseguró que la conversación se desarrolló en «un marco de respeto mutuo», señalando que abordaron «una agenda de trabajo bilateral en beneficio» de los pueblos de ambas naciones, «así como asuntos pendientes» en la relación bilateral entre Caracas y Washington.

El mandatario ha expresado abiertamente su deseo de recibir el Nobel de la Paz, atribuyéndose el mérito de haber puesto fin a varios conflictos en todo el mundo el año pasado.

Sin embargo, la Fundación Nobel notificó recientemente que María Corina Machado no puede transferir a Trump el galardón que tanto quiere. «Recuerden […] que puse fin a ocho guerras yo solo, y Noruega, miembro de la OTAN, insensatamente eligió no darme el Premio Nobel de la Paz», se quejó días atrás.

Dos fuentes cercanas a la Casa Blanca señalaron a The Washington Post que la falta de interés de Trump por impulsar a María Corina Machado, pese a sus recientes esfuerzos por halagar al republicano, obedeció a su decisión de aceptar el Premio Nobel, un galardón que el mandatario estadounidense ha manifestado desear en varias oportunidades tras atribuirse el mérito de haber puesto fin a varios conflictos en todo el mundo. (Información RT).