Inician obras de mejoramiento vial en los alrededores de Corabastos

Foto: UMV.

La Alcaldía Mayor de Bogotá , a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) inició las obras de mejoramiento vial en la diagonal 38 sur, entre la av. Agoberto Mejía y la avenida Ciudad de Cali, en la localidad de Kennedy, uno de los principales accesos a Corabastos, la central de alimentos más importante del país.

La intervención contempla labores de parcheo-bacheo y fresado estabilizado sobre un área aproximada de 5.000 metros cuadrados, con el objetivo de recuperar una vía que por años presentó un deterioro significativo debido al alto tránsito de vehículos pesados, así como problemáticas asociadas al espacio público y la seguridad.

En los tramos intervenidos con fresado estabilizado se instalará una capa final de mezcla asfáltica en caliente, lo que permitirá una mayor resistencia, durabilidad y mejor desempeño de la vía, optimizando las condiciones de circulación para transportadores, comerciantes y ciudadanos.

Estas obras beneficiarán a más de 280.000 personas que diariamente se movilizan por el sector de Corabastos, mejorando la movilidad, la conectividad, la accesibilidad peatonal y, en general, la calidad de vida de quienes dependen de este importante corredor vial.

Los trabajos iniciaron el 9 de enero de 2026 y tienen una duración estimada de seis meses, con fecha prevista de finalización en junio del mismo año. Las labores de parcheo se realizarán en jornada nocturna para reducir el impacto en la movilidad, mientras que el fresado estabilizado se ejecutará en jornada diurna.

Foto: UMV.

Con esta intervención, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) reafirma su compromiso con el mejoramiento de la infraestructura vial de Bogotá y con el fortalecimiento de los corredores estratégicos que garantizan el abastecimiento y la movilidad de la ciudad.