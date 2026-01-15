Ya está todo dispuesto para que la universidad de Suba para Bogotá sea un hecho en 2026

Foto: Ministerio de Educación

Así lo dio a conocer el ministerio de Educación, que confirmó que el Gobierno ya destinó $200 mil millones para el proyecto de infraestructura y lo único que resta es que el Distrito avance en las definiciones urbanísticas, jurídicas y técnicas de los lotes disponibles.

Carolina Sánchez, jefe de la oficina Intersectorial del ministerio, comentó que ya se realizó una mesa de trabajo técnico con representantes de la administración Distrital, en la que “se llegó a un acuerdo y es poder desarrollar el proyecto por etapas, comenzando por la etapa de infraestructura modular”.

“Este primer acuerdo es muy importante, porque permite cumplirle a la comunidad y el viernes tendremos una reunión con las entidades del Distrito para determinar el área real para edificar la primera etapa y revisar la ruta del desarrollo del proyecto”, comentó la funcionaria.

Entre tanto, el ministro de Educación, Daniel Rojas, en su cuenta de X , aseguró que “estamos listos para que este mismo año, haya un Multicampus Universitario en Suba”.

En el post, el titular de la cartera dio a conocer las fases que tendrá el proyecto para el beneficio de los bogotanos.

En este sentido, dijo que “la primera fase iniciará con la construcción de una infraestructura liviana con tecnología steel framing. Los recursos, 100 % garantizados por el Gobierno de Gustavo Petro, ya están disponibles. Solo falta que la Alcaldía de Bogotá entregue el predio para que, este mismo año, esta infraestructura se ponga al servicio de la educación superior de la juventud de Suba”.

“La segunda fase consiste en una megaestructura de $200.000 millones, que ya cuenta con aprobación del CONFIS y tiene en trámite el CONPES, con el cual el Gobierno nacional dejará financiado el proyecto en un 100 %”, comentó.

Esta iniciativa es una necesidad que solicitan los habitantes de esta zona de la capital del país, como es el caso de la profesora Ángela Ulla, quien aseguró que “la Universidad Pública de Suba permitirá que los jóvenes de la localidad puedan acceder a educación pública de calidad, con contexto local y programa que potencien la competitividad laboral y desarrollo de la comunidad”.

“Se necesita con urgencia avanzar en este proceso y la legalización de los predios”, dijo al insistir que el proyecto es vital para abrir más oportunidades educativas.

Por su parte, Camilo Maldonado, líder juvenil de la localidad, mostró su optimismo con los recursos que ya destinó el Gobierno del Cambio y celebró “este primer paso después de más de 13 años de trabajo conjunto”.

Con información del ministerio de Educación

6