Abiertas las inscripciones para jardines infantiles en Bogotá

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) informa a la ciudadanía que ya se encuentran abiertas las inscripciones para acceder a los jardines infantiles y servicios de atención a la primera infancia para el año 2026, en el marco de la oferta institucional del Distrito.

Actualmente, la entidad cuenta con 10.586 cupos disponibles para niñas y niños de la ciudad, como parte de su compromiso con la garantía de derechos, el cuidado y el desarrollo integral durante los primeros años de vida.

Se dispone de una amplia red de atención conformada por 360 unidades operativas, cuatro espacios rurales, así como cupos disponibles en el servicio Creciendo Juntos, dirigido a personas gestantes y niñas y niños menores de tres años, y en la modalidad Crecemos en la Ruralidad, que fortalece la atención en zonas rurales del Distrito.

Proceso de inscripción y contacto con las familias

Las personas interesadas en acceder a los servicios deberán realizar su inscripción a través del formulario dispuesto en el siguiente enlace: Consulta aquí los cupos disponibles. Este enlace constituye como el punto de aterrizaje para la recepción, organización y gestión de la información suministrada por la ciudadanía.

De manera alternativa, podrán acercarse de forma presencial a cualquiera de las subdirecciones locales de la entidad para recibir orientación y realizar el proceso correspondiente.

Una vez realizado este registro, la Subdirección para la Infancia remite periódicamente la base de personas inscritas a las subdirecciones locales, quienes, a través de sus equipos territoriales, realizan el contacto y la orientación a los potenciales participantes. De igual manera, se avanza en la revisión de las listas de espera existentes para facilitar el acceso progresivo a los servicios.

La Alcaldía Mayor de Bogotá invita a las familias a realizar su inscripción y a sumarse a la oferta de jardines infantiles y servicios de atención integral, reafirmando su compromiso con una primera infancia protegida, cuidada y con oportunidades desde el inicio de la vida.