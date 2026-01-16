Comienzan a regir nuevas tarifas de peajes a cargo de la ANI

–La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) notificó que este viernes 16 entraron a regir las nuevas tarifas de los peajes a su cargo, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor del 2025 (IPC), el cual, de acuerdo con el DANE, equivale a un 5,10 por ciento.

Adicionalmente un grupo de 15 peajes aplica, a partir de la fecha, además del ajuste por IPC, un incremento complementario asociado al proceso de normalización establecido en el Decreto 050.

En estos casos, la actualización tarifaria corresponderá a la suma del IPC y el porcentaje definido para la normalización, de acuerdo con las condiciones específicas de conformidad con las resoluciones expedidas por Ministerio de Transporte para cada peaje.

Los peajes a los que aplica esta medida son los siguientes:

– El Placer – Rumichaca Pasto (Nariño) quedó en $20.915

– Cisneros – VINUS (Medellín- Valle de Aburrá Antioquia) $25.855

– Aburra – Autopistas Mar 1 (Medellín – Santa Fe de Antioquia) $24.909

– Machetá – Transversal del Sisga (Cundinamarca) $27.326

– El Carmen – Puerta de Hierro – Cruz del Viso (Bolívar) $13.348

– La Pintada – Pacifico 2 (Medellín – La Pintada) $19.549

– Fusca – Accesos Norte (Bogotá – Tunja) $14.294

– Andes – Accesos Norte (Bogotá – Tunja) $14.294

– Unisabana – Accesos Norte (Bogotá – Tunja)

– Supía – Pacifico 3 (Antioquia – Eje Cafetero)

– Puerto Berrío – Autopista Rio Magdalena (Antioquia) $14.083

– Boquerón I – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo) $20.800

– Boquerón II – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo) $20.800

– Naranjal – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo) $29.100

– Pipiral – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo) $27.746

Así mismo, existen 2 peajes cuyo ajuste tarifario contempla el IPC más un porcentaje gradual, asociado a la entrega de unidades funcionales previamente establecidas en los respectivos contratos de concesión. Estos peajes corresponden a:

-Amagá Pacifico 1 (Antioquia)

Laberinto – Santana Mocoa Neiva (Vía Hobo – Gigante, Huila)

Para el caso particular del proyecto IP Conexión Antioquia Bolívar, con el fin de mantener las tarifas diferenciales otorgadas para los vehículos de servicio de transporte público y privado, las tarifas de los peajes tendrán un incremento del 2% adicional al IPC, que son: La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.

Conforme lo estipulado en los contratos de concesión algunos proyectos contemplan este ajuste anual se hizo efectivo antes del 16 de enero de cada año. Ellos son:

– Copacabana – Desarrollo Vial del Oriente de Medellín

– Las Palmas

– Circasia

– Armenia – Pereira – Manizales (APM)

– Corozal

– Pavas

– San Bernardo

– Santágueda

– Tarapacá I

– Tarapacá II

– Turbaco – IP Autopistas del Caribe

– Bayunca

– Galapa

– Gambote

– Pasacaballos

– Sabanagrande

– El Roble – Briceño – Tunja

– Albarracín – Sogamoso (BTS)

– Tuta

La Agencia Nacional de Infraestructura destaca que estos incrementos se aplican en cumplimiento de los marcos contractuales y regulatorios vigentes, y responden tanto a la actualización inflacionaria como a los compromisos derivados del avance en la ejecución de los proyectos concesionados.