    • Nacional

    Comienzan a regir nuevas tarifas de peajes a cargo de la ANI

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) notificó que este viernes 16 entraron a regir las nuevas tarifas de los peajes a su cargo, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor del 2025 (IPC), el cual, de acuerdo con el DANE, equivale a un 5,10 por ciento.

    Adicionalmente un grupo de 15 peajes aplica, a partir de la fecha, además del ajuste por IPC, un incremento complementario asociado al proceso de normalización establecido en el Decreto 050.

    En estos casos, la actualización tarifaria corresponderá a la suma del IPC y el porcentaje definido para la normalización, de acuerdo con las condiciones específicas de conformidad con las resoluciones expedidas por Ministerio de Transporte para cada peaje.

    Los peajes a los que aplica esta medida son los siguientes:

    – El Placer – Rumichaca Pasto (Nariño) quedó en $20.915

    – Cisneros – VINUS (Medellín- Valle de Aburrá Antioquia) $25.855

    – Aburra – Autopistas Mar 1 (Medellín – Santa Fe de Antioquia) $24.909

    – Machetá – Transversal del Sisga (Cundinamarca) $27.326

    – El Carmen – Puerta de Hierro – Cruz del Viso (Bolívar) $13.348

    – La Pintada – Pacifico 2 (Medellín – La Pintada) $19.549

    – Fusca – Accesos Norte (Bogotá – Tunja) $14.294

    – Andes – Accesos Norte (Bogotá – Tunja) $14.294

    – Unisabana – Accesos Norte (Bogotá – Tunja)

    – Supía – Pacifico 3 (Antioquia – Eje Cafetero)

    – Puerto Berrío – Autopista Rio Magdalena (Antioquia) $14.083

    – Boquerón I – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo) $20.800

    – Boquerón II – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo) $20.800

    – Naranjal – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo) $29.100

    – Pipiral – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo) $27.746

    Así mismo, existen 2 peajes cuyo ajuste tarifario contempla el IPC más un porcentaje gradual, asociado a la entrega de unidades funcionales previamente establecidas en los respectivos contratos de concesión. Estos peajes corresponden a:

    -Amagá Pacifico 1 (Antioquia)

    Laberinto – Santana Mocoa Neiva (Vía Hobo – Gigante, Huila)

    Para el caso particular del proyecto IP Conexión Antioquia Bolívar, con el fin de mantener las tarifas diferenciales otorgadas para los vehículos de servicio de transporte público y privado, las tarifas de los peajes tendrán un incremento del 2% adicional al IPC, que son: La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.

    Conforme lo estipulado en los contratos de concesión algunos proyectos contemplan este ajuste anual se hizo efectivo antes del 16 de enero de cada año. Ellos son:

    – Copacabana – Desarrollo Vial del Oriente de Medellín
    – Las Palmas
    – Circasia
    – Armenia – Pereira – Manizales (APM)
    – Corozal
    – Pavas
    – San Bernardo
    – Santágueda
    – Tarapacá I
    – Tarapacá II
    – Turbaco – IP Autopistas del Caribe
    – Bayunca
    – Galapa
    – Gambote
    – Pasacaballos
    – Sabanagrande
    – El Roble – Briceño – Tunja
    – Albarracín – Sogamoso (BTS)
    – Tuta

    La Agencia Nacional de Infraestructura destaca que estos incrementos se aplican en cumplimiento de los marcos contractuales y regulatorios vigentes, y responden tanto a la actualización inflacionaria como a los compromisos derivados del avance en la ejecución de los proyectos concesionados.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte