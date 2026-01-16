Comienzan a regir nuevas tarifas de peajes a cargo de la ANI
–La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) notificó que este viernes 16 entraron a regir las nuevas tarifas de los peajes a su cargo, conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor del 2025 (IPC), el cual, de acuerdo con el DANE, equivale a un 5,10 por ciento.
Adicionalmente un grupo de 15 peajes aplica, a partir de la fecha, además del ajuste por IPC, un incremento complementario asociado al proceso de normalización establecido en el Decreto 050.
En estos casos, la actualización tarifaria corresponderá a la suma del IPC y el porcentaje definido para la normalización, de acuerdo con las condiciones específicas de conformidad con las resoluciones expedidas por Ministerio de Transporte para cada peaje.
Los peajes a los que aplica esta medida son los siguientes:
– El Placer – Rumichaca Pasto (Nariño) quedó en $20.915
– Cisneros – VINUS (Medellín- Valle de Aburrá Antioquia) $25.855
– Aburra – Autopistas Mar 1 (Medellín – Santa Fe de Antioquia) $24.909
– Machetá – Transversal del Sisga (Cundinamarca) $27.326
– El Carmen – Puerta de Hierro – Cruz del Viso (Bolívar) $13.348
– La Pintada – Pacifico 2 (Medellín – La Pintada) $19.549
– Fusca – Accesos Norte (Bogotá – Tunja) $14.294
– Andes – Accesos Norte (Bogotá – Tunja) $14.294
– Unisabana – Accesos Norte (Bogotá – Tunja)
– Supía – Pacifico 3 (Antioquia – Eje Cafetero)
– Puerto Berrío – Autopista Rio Magdalena (Antioquia) $14.083
– Boquerón I – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo) $20.800
– Boquerón II – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo) $20.800
– Naranjal – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo) $29.100
– Pipiral – Chirajara Fundadores (Bogotá-Villavo) $27.746
Así mismo, existen 2 peajes cuyo ajuste tarifario contempla el IPC más un porcentaje gradual, asociado a la entrega de unidades funcionales previamente establecidas en los respectivos contratos de concesión. Estos peajes corresponden a:
-Amagá Pacifico 1 (Antioquia)
Laberinto – Santana Mocoa Neiva (Vía Hobo – Gigante, Huila)
Para el caso particular del proyecto IP Conexión Antioquia Bolívar, con el fin de mantener las tarifas diferenciales otorgadas para los vehículos de servicio de transporte público y privado, las tarifas de los peajes tendrán un incremento del 2% adicional al IPC, que son: La Apartada, Manguitos, Purgatorio, San Carlos, Cedros, Mata de Caña y San Onofre.
Conforme lo estipulado en los contratos de concesión algunos proyectos contemplan este ajuste anual se hizo efectivo antes del 16 de enero de cada año. Ellos son:
– Copacabana – Desarrollo Vial del Oriente de Medellín
– Las Palmas
– Circasia
– Armenia – Pereira – Manizales (APM)
– Corozal
– Pavas
– San Bernardo
– Santágueda
– Tarapacá I
– Tarapacá II
– Turbaco – IP Autopistas del Caribe
– Bayunca
– Galapa
– Gambote
– Pasacaballos
– Sabanagrande
– El Roble – Briceño – Tunja
– Albarracín – Sogamoso (BTS)
– Tuta
La Agencia Nacional de Infraestructura destaca que estos incrementos se aplican en cumplimiento de los marcos contractuales y regulatorios vigentes, y responden tanto a la actualización inflacionaria como a los compromisos derivados del avance en la ejecución de los proyectos concesionados.