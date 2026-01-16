Arribó a Colombia el quinto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Arribó a Colombia, el quinto tren de la Línea 1 del Metro este martes 13 de enero de 2025. El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán confirmó que el quinto tren fue desembarcado en el Puerto de Cartagena e iniciará su traslado hacia el Patio Taller de Bosa en la capital del país.

Según el cronograma del proyecto, se espera que en octubre de 2026, estén en el país, los 30 trenes que hacen parte de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

«Quinto tren en Colombia», fue el mensaje del alcalde Carlos Fernando Galán a través de su cuenta en la red social X.

El pasado 10 de enero de 2025, el cuarto tren Línea 1 del Metro fue recibido tras su proceso de traslado y transporte desde el Puerto de Cartagena. El quinto tren, iniciará su trayecto hacia Bogotá en los próximos días.

«Estuvimos con parte del equipo en el Patio Taller de Bosa recibiendo el cuarto tren del Metro de Bogotá. La mejor manera de comenzar el año, con buenas noticias para los bogotanos y el país. Estamos felices en Modo Metro», expresó el gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), durante el protocolo de arribo del cuarto tren al Patio Taller, ubicado en el suroccidente de Bogotá

Línea 1 del Metro llegó a un avance del 70,72 % durante diciembre de 2025

El avance general del proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá llegó a 70,72 % durante diciembre de 2025, un aumento del 2,08 % en comparación con el mes de noviembre de 2025, donde las obras lograron un avance general del 68,64 %.

“Cuando llegamos el primero de enero del 2024, tenía un avance de 28 %… Ahora el avance supera el 70 %. Los trenes que ya llegaron a Bogotá. están en pruebas. Tres trenes ya están en pruebas (…) cada 15 días llegará un tren a nuestro país para poder integrarlo a la operación de prueba y garantizar que siga avanzando el proyecto como viene avanzando”, informó el pasado 5 de enero de 2026, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Además, ya son diez kilómetros de viaducto construido de la Línea 1 del Metro de Bogotá. El pasado 3 de enero de 2026, se hizó el vano S503 en el sector del Centro Internacional en la avenida Caracas con lo que se alcanzó 10.025 metros de esta estructura por la que rodarán los trenes.

Convocatoria para consultoría especializada para extensión de Línea 1 del Metro

El pasado 30 de diciembre de 2025 la Empresa Metro de Bogotá (EMB) publicó, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el proyecto de pliego de condiciones del proceso de selección abreviada de menor cuantía para «Realizar la Consultoría especializada para la evaluación integral (técnica, ambiental, social, predial, jurídica, financiera y de riesgos) de los documentos en etapa de factibilidad presentados por el Originador de la propuesta de iniciativa privada del proyecto extensión de la Línea 1 del Metro de Bogotá IP-EL1MB», con un presupuesto oficial estimado de $ 4.576.540.000 y duración aproximada de 6 meses.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), en una clara muestra de confianza e interés por invertir en la ciudad, el 6 de diciembre de 2024 la Empresa China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHEC) radicó ante la EMB el documento de prefactibilidad correspondiente al proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada (APP-IP) para extender la Línea 1 del Metro de Bogotá hacia la calle 100 con autopista Norte.

Después de efectuados los trámites administrativos, técnicos, jurídicos, financieros y de riesgos correspondientes, el 6 de marzo de 2025 se realizó, junto con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) la presentación de dicha iniciativa ante el Comité de Asociaciones Público Privadas del Distrito.

Luego de considerar la importancia del proyecto para la movilidad de la capital el Comité de APP Distrital, conformado por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) , la Secretaría Jurídica Distrital (SDJ) y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá , recomendó a la Empresa Metro de Bogotá (EMB) otorgar el concepto favorable para que CHEC continúe con la estructuración del proyecto APP-IP Extensión de la Línea 1 del Metro de Bogotá en etapa de factibilidad.

Una vez presentados por parte del Originador los estudios de factibilidad, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) deberá evaluar estos documentos a través del Consultor que sea seleccionado mediante convocatoria pública, quien deberá emitir los conceptos sobre la evaluación integral del proyecto.

Si el resultado de esta factibilidad es de interés de las partes se procederá a iniciar un proceso de licitación pública para su adjudicación, en donde podrá participar CHEC como originador.

La extensión de la Línea 1 del Metro de Bogotá descongestionará el nodo de la calle 72, se integrará con la troncal de TransMilenio de la avenida 68 en la calle 100, generando de este modo una conexión con la avenida Primero de Mayo y con el proyecto Tren de Zipaquirá (Regiotram del Norte) en la calle 94 y avendida NQS. Esto permitirá distribuir los viajes, conectando la región norte de la sabana con la infraestructura de la red de transporte masivo de Bogotá y ampliará la conectividad de la red de transporte masivo a nivel Distrital y regional.