Capturado alias ‘El Flaco’, señalado de planear atentado terrorista en Bogotá

Foto: Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía General de la Nación presento? ante una Juez Penal de Control de garanti?as a Julia?n Andre?s Rami?rez Pe?rez, alias ‘El Flaco’, quién es sen?alado de participar en la planeacio?n de un atentado terrorista que pretendi?a ejecutarse en el centro de Bogota?, el 3 de junio de 2025.

Este hombre, en compan?i?a de una mujer, habri?a trasladado una bomba tipo lapa oculta en una maleta hasta una cafeteri?a ubicada en la localidad de Teusaquillo, entregado a un adolescente y dado instrucciones para que la instalara sobre un vehi?culo que transitari?a por el sector.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, ante la presencia de unidades de la Policía de Bogotá en vi?a pu?blica, el menor de edad se abstuvo de ubicar el artefacto en el sitio indicado.

Rami?rez Pe?rez hari?a parte de una red delincuencial dedicada a los homicidios en la modalidad de sicariato y a la venta de estupefacientes al menudeo, entre otras conductas ili?citas perpetradas en varios sectores de la ciudad.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación le imputo? los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricacio?n, tra?fico y porte de armas, de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) o explosivos. Los cargos no fueron aceptados.

Esta es la segunda persona judicializada por la planeacio?n de esta accio?n criminal. El 20 de noviembre de 2025, fue vinculada Katherine Andrea Marti?nez Marti?nez, quien permanece privada de la libertad por su posible responsabilidad en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.