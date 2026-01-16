La CAR modifica la licencia ambiental y da vía libre al proyecto de construcción de la ALO Sur

Foto: ANI.

Despue?s de casi tres de?cadas de discusiones juri?dicas y te?cnicas la Corporacio?n Auto?noma Regional de Cundinamarca (CAR) modifico? la licencia ambiental de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Tramo Sur, proyecto que conteMpla un segmento de 9,5 kilo?metros de vía comprendido desde el estribo norte del puente sobre el Ri?o Bogota? en el vecino municipio de Soacha, hasta la interseccio?n con la calle 13 en Bogotá. Con este proceso, se da luz verde a las obras de este corredor vial.

Con esta decisio?n de la Corporacio?n Auto?noma Regional de Cundinamarca (CAR), se destraba un proyecto estrate?gico para el desarrollo de Bogotá y la Regio?n y cuenta con plan de manejo ambiental y un plan de seguimiento y monitoreo con medidas ambientales para los componentes bio?tico, abio?tico y social, asi? como con la actualizacio?n y establecimiento de la zonificacio?n ambiental de la vi?a.

Cabe recordar que la licencia ambiental de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) fue otorgada por la CAR en 1999, la cual, a su vez, fue modificada ese mismo an?o por el entonces Ministerio del Medio Ambiente.

A mediados de 2025, mediante la Resolucio?n 50257000458 del 11 de julio de 2025 la Corporacio?n Auto?noma Regional de Cundinamarca (CAR) modifico? la licencia y un mes despue?s, la sociedad ALO Sur SAS, responsable del proyecto interpuso recurso de reposicio?n en contra de esta decisio?n, por lo que la Corporacio?n dispuso la apertura de la etapa probatoria para resolver el recurso y tras una juiciosa y rigurosa evaluacio?n te?cnica de los argumentos y solicitudes presentadas en el recurso de reposicio?n.

El director general de la Corporacio?n Auto?noma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ignacio Ballesteros explico? que la decisio?n final se tomo? al cierre de 2025 y que en el acto administrativo que la respalda se definieron las siguientes obras y actividades del proyecto:

Construccio?n de un nuevo eje vial de dos carriles

Rehabilitacio?n del corredor vial existente, entre el puente sobre el ri?o Bogota? y la calle 13.

Implementacio?n de puentes vehiculares sobre los canales Castilla, Magdalena y Alsacia, asi? como de sistemas de drenaje y una alameda peatonal con ciclorruta.

Establecimiento de compensaciones ambientales que incluyen la rehabilitacio?n ecolo?gica de ma?s de 80 hecta?reas, la plantacio?n de ma?s de 10.700 a?rboles nativos y la siembra de al menos dos hecta?reas con especies retenedoras de agua, garantizando la reposicio?n por pe?rdida y el seguimiento adecuado a la recuperacio?n de las coberturas vegetales.