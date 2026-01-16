Inicia izaje de vigas cajón en avenida Primero de Mayo entre avenida Boyacá y carrera 72C

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa avanza la obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá. A partir de la tercera semana de enero de 2026, continúan los trabajos con el izaje de vigas cajón en la avenida Primero de Mayo entre la avenida Boyacá y la carrera 72C. ¡Conoce más!

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) destacó que para adelantar estos trabajos se hará cierre total de la calzada sur y del andén del costado sur de la avenida Primero de Mayo con calle 34 sur.

Durante el cierre siempre se garantizará el tránsito peatonal. El horario de trabajo será de 11:30 p. m. a 4:00 a. m.

En el siguiente post de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) en la red social X sobre los trabajos en la avenida Primero de Mayo entre la av. Boyacá y la carrera 72C:

??A partir del 15 de enero de 2026, avanzamos con el izaje de vigas cajón en la av. Primero de Mayo entre la av. Boyacá y la carrera 72C ?. ? Horario de trabajo: 11:30 p.m. a 4:00 a.m.

? Tránsito peatonal siempre garantizado.

? Conoce los… pic.twitter.com/EtkARx9XtT — Metro de Bogotá (@MetroBogota) January 13, 2026

Avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá

La Línea 1 del Metro de Bogotá alcanza un 70,72 % y este 2026 trae nuevas metas por cumplir.

“Cuando llegamos el primero de enero del 2024, tenía un avance de 28 %… Ahora el avance supera el 70 %. Los trenes que ya llegaron a Bogotá están en pruebas. Tres trenes ya están en pruebas (…) cada 15 días llegará un tren a nuestro país para poder integrarlo a la operación de prueba y garantizar que siga avanzando el proyecto como viene avanzando”, informó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Como parte del progreso de este megaproyecto, el pasado 3 de enero de 2026, se completaron diez kilómetros de viaducto construidos.