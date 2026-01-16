Gobernadores se rebelan contra alza de impuestos de Emergencia Económica; Minhacienda los convoca a mesa de trabajo para «despejar dudas»

–En abierta rebelión se declararon 17 de los 32 gobernadores del país al anunciar que no aplicarán en sus departamentos los impuestos contemplados en la emergencia económica y que, además, interpondrán acciones judiciales contra el Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, que adoptó “medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025”.

Tras encuentro en la @FNDCol, 17 gobernadores hemos sido claros: no vamos a aplicar el decreto de emergencia en materia de impoconsumo. Este aumento del 5 % al 19 % afectaría gravemente los recursos de las regiones para salud, educación y deporte, provenientes de los impuestos… pic.twitter.com/dooRkk1nLf — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) January 15, 2026

En efecto, tras una reunión extraordinaria realizada en las instalaciones de la Federación Nacional de Departamentos (FND), los mandatarios expresaron «de manera unificada su preocupación frente a estas medidas por considerar que ponen en riesgo la gobernanza territorial, la autonomía fiscal de los departamentos y la garantía de los derechos fundamentales en las regiones del país.

Los gobernadores indicaron que estudiarán con carácter urgente el instrumento jurídico idóneo para poner freno a lo dispuesto en el Decreto 1474 de 2025, en lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA del 5% al 19%, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia.

En este análisis evaluarán la eventual aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, al evidenciarse un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte.

Los gobernadores solicitarán un espacio de intervención ante la Corte Constitucional para lo cual conformaron una comisión representativa, designando como voceros a las gobernadoras del Tolima, Adriana Magali Matiz, y del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; así como a los gobernadores de Antioquia, Andrés Julián Rendón; Caquetá, Luis Francisco Ruiz; Nariño, Luis Alfonso Escobar y al presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

Frente a las recientes declaraciones del Ministro del Interior, Armando Benedetti, los gobernadores exigen respeto a la institucionalidad que ellos representan. Calificarlos como un “mal ejemplo” deslegitima su mandato y desconoce la autoridad que representan, así como la labor responsable y permanente que adelantan en beneficio de sus comunidades -en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley-; y por ello su manifestación en la búsqueda de la protección de las garantías emanadas en la Constitución, requieren acciones y pronunciamientos como los esbozados el día de hoy.

Los Gobernadores piden al Gobierno nacional realizar con carácter urgente Consejos Regionales de Seguridad en los que se estudien las medidas que serán incluidas dentro del Plan Democracia, para desplegar acciones contundentes de inteligencia que prevengan el constreñimiento, control territorial, confinamiento, zonas vedadas y favoritismo electoral mediante el uso de las armas.

De igual manera, con respecto a la ola de violencia registrada en los últimos días en los departamentos de Chocó y Cauca, los mandatarios departamentales se solidarizan con sus pueblos y gobernadores; Así mismo, solicitan a las autoridades investigar el origen de las amenazas en contra de la vida y la integridad del mandatario del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y reforzar su esquema de seguridad. Bajo ninguna circunstancia, ningún colombiano debería vivir con miedo y zozobra de transitar, trabajar y convivir.

Ante los Gobernadores del país, presentamos el camino que encontró Antioquia para salvaguardar las finanzas territoriales. La Constitución de 1991, en su artículo 4, establece que la Constitución es la norma de normas. Toda autoridad judicial o administrativa está obligada a… pic.twitter.com/ox70fC07Qv — Andrés Julián (@AndresJRendonC) January 15, 2026

Frente a esta situación, el Gobierno del presidente Gustavo Petro invitó para el próximo lunes 19 de enero a los gobernadores del país para explicarles los alcances del Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, expedido al amparo de la Emergencia Económica y Social, y que aumenta de 5% a 19% el Impuesto al Consumo de licores.

La invitación está contenida en un comunicado conjunto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en la que aseguran que las medidas de emergencia económica no afectan negativamente las rentas territoriales.

El comunicado se conoce tras el anuncio de 17 de los 32 mandatarios departamentales que asisten a la Cumbre extraordinaria de Gobernadores que sesiona en Bogotá, en donde plantearon “desacatar” la aplicación en sus regiones de los nuevos tributos establecidos al amparo de la Emergencia Económica y Social establecida mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025.

En el comunicado, el Ministerio de Hacienda y la Dian plantean varios argumentos para explicar que los nuevos tributos no afectan las finanzas territoriales:

• El Decreto legislativo 1474 de 2025 respeta el recaudo y administración, por parte de los departamentos garantizando la sostenibilidad de sus finanzas y compromisos presupuestales, bajo los principios de colaboración armónica entre las entidades territoriales y el Gobierno nacional.

• Las rentas mantienen las destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte.

• Según estudio del Banco Mundial (Impuestos sanitarios en Colombia, septiembre 2025), un incremento del nivel previsto en el Decreto legislativo 1474 del 2025 no afecta las rentas de los departamentos.

Además, las dos entidades sostienen que “la Emergencia Económica tiene por objeto obtener recursos extraordinarios, temporales y proporcionales para afrontar los impactos asociados a la emergencia sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales, ni la prestación de servicios esenciales”.

La mesa de trabajo a la que fueron invitados los gobernadores y gobernadoras del país se realizará el próximo lunes a las 8:00 a.m. en la sala Antonio García Nossa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El ministro del Interior también se pronunció sobre la rebelión de los mandatarios departamentales. Afirmó que «es un mal ejemplo que los gobernadores estén invitando a no acatar la ley».