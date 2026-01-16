Petro: ‘Le aviso al país que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina’

–Al replicar un pronunciamiento del expresidente Alvaro Uribe Vélez, el presidente Gustavo Petro anunció al país que comenzará a bajar el precio de la gasolina. En su cuenta en X, el jefe del Estado recordó que la anterior administración de Iván Duque “nos dejó una deuda de 70 billones de pesos del subsidio a la gasolina», que “nosotros la pagamos completica en mi gobierno», con lo cual al próximo gobierno “le entregaremos un superávit en el FEPEC (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustible)».

“Siempre hay diferencia en que recibamos de Duque un FEPEC con una deuda de 70 billones y lo entreguemos con superávit ahora. Debería felicitarnos, expresidente Uribe», subrayó el primer mandatario

“Nosotros –agregó –, no nos endeudamos para aumentar el gasto, sino para pagar las deudas que ustedes le dejaron a la nación, porque ya pagamos la deuda del FEPEC y porque se apreció el peso colombiano frente al dólar».

“Entonces les aviso a usted y al país que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina», enfatizó el jefe de Estado.

«?Somos responsables: estamos pagando deudas caras que dejó el anterior gobierno», advirtió.

De otro lado, el presidente Petro refutó lo dicho por Uribe sobre el tema del endeudamiento.

“Expresidente Uribe, usted dice varias mentiras en su texto. Usted habla de que tomamos un crédito al 12%. No, señor: tomamos un crédito en dólares al 5,9%. Por esa razón y por la apreciación del peso sobre el dólar, es mucho más barato que endeudarse internamente en pesos al 13,5%. Eso libera recursos internos para la inversión», precisó.

“Usted dice –agregó– que endeudamos más el país. No, señor: ese dinero se usa para pagar las deudas de corto plazo y más caras, generadas en el anterior gobierno, que usted apoyó».

“¿Qué consecuencias trae lo que hicimos?», preguntó el mandatario y dijo: “Bajar las cuotas de pago de las deudas de los próximos gobiernos. Estamos refinanciando la deuda, para hacerla más pagadera a los próximos gobiernos, lo contrario de lo que hizo su amigo Duque».

“Esto lo hacen todos los gobiernos responsables: pagar deudas caras y de corto plazo con deudas más baratas y de largo plazo. Le llaman en inglés ‘roll over’, y usted también lo hizo y es responsable hacerlo», sostuvo.

?Se gastaron deuda del FMI para beneficiar a los más ricos

Asimismo, el presidente Petro se refirió a la deuda de corto plazo que dejó el gobierno de Iván Duque: “La del FMI (Fondo Monetario Internacional), por más de USD 5.000 millones, mayor que la que acabamos de tomar».

De acuerdo con el jefe de Estado, el gobierno Duque no destinó dicha deuda a pagar deuda anterior más cara, “sino que la gastó en pagarles la nómina a las empresas privadas más grandes del país, un subsidio inconstitucional al que ustedes están acostumbrados, y para pagarles la nómina a los propietarios de las 130 empresas más grandes del país».

“Esa deuda que dejaron a la nación la pagó mi gobierno, completica», puntualizó el presidente de la República.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO URIBE?

Este es el pronunciamiento que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que provocó la reacción del jefe del Estado Gustavo Petro:

El dólar Petro otro golpe a los trabajadores

El desespero por elegir a Cepeda con déficit y endeudamiento insostenibles, ha llevado al Gobierno a endeudarse en otros 11 mil millones de dólares, con 6 mil millones con tasa de interés de “gota a gota”, 13,5%.

Estos dólares, más el derroche burocrático al debe, más el dinero de las remesas que vienen del extranjero, más el 80% de la producción mundial de coca, han bajado el dólar a niveles que afectan seriamente a sectores exportadores intensivos en mano de obra.

El floricultor, el call center, no pueden subir el precio porque están limitados por la competencia internacional.

A lo anterior deben sumarse los impuestos.

Se ha creado una situación económica de pánico que paraliza cualquier nueva inversión.

Los empresarios perjudicados y los trabajadores con la ilusión vana el aumento salarial, para muchos insostenible, pero para el Gobierno un factor de presión electoral.

Paloma Valencia ampliará las propuestas para el delicado ajuste que se requiere a fin de lograr bienestar colectivo, esto es, para todos, trabajadores, empresarios.