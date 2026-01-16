Incautados 9 kilos de marihuana ocultos en encomiendas y paquetes de mensajería en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

En las últimas horas bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá en labores de registro y control a bodegas de empresas de mensajería terrestre en la sector de Montevideo, uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental lograron la incautación de más de 9.500 gramos de marihuana.

Los controles se efectuaron con ayuda de perros o caninos antidrogas. En un primer resultado operativo, Kala y Lastra emitieron una señal de alerta; al inspeccionar una caja, en su interior contenía varios paquetes, los cuales, al ser verificados, se halló una sustancia vegetal que por sus características y olor se asemeja a la marihuana.

Además, se pudo evidenciar que esta droga venía empacada en diferentes materiales (plástico y látex), con los que se pretendía evadir el control de los caninos antinarcóticos y que dejó como resultado la incautación de 7.600 gramos de marihuana y que tenía como destino Tunja.

Durante las acciones de control, además, fue hallado un segundo paquete en otra bodega de mensajería, los caninos K9 lograron identificar1.900 gramos de marihuana que venían ocultos en otra encomienda cuyo destino tenía la ciudad de Barranquilla.

La Policía de Bogotá en lo corrido del año 2026, gracias a las diferentes actividades preventivas y operativas, ha logrado incautar más de 116.690 gramos de marihuana.