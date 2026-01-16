Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el viernes enero 16, 2026 -Dólar TRM $3,700.05 (vigente 17, 18, 19 y 20 de enero) -Euro $ 4,282.70 -Bitcoin US$ 95.175,90 Tasa de Interés -DTF: 8,89% -UVR: $ 397,29 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,72 -Petróleo Brent US$ 59,49 -Oro-Compra Banco de la República $ 519.285,75 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorConozca los retos deportivos que tendrá el Equipo Bogotá durante el 2026 Entrada siguienteCortes de luz este sábado 17 de enero de 2026 en Bogotá, Funza, Chía y Cajicá También podría gustarte Nacional La U le pide a Comisionado de Paz que se lance a la presidencia German Hernandez lunes febrero 23, 2009 Nacional Policía borracho causó accidente que mató a dos mujeres en Barbosa Iván Briceño lunes noviembre 6, 2017 Nacional Autoridades denuncian caso de maltrato animal en tráfico de ganado en Arauca Andres Felipe Gama jueves julio 9, 2015 Nacional Avianca ya actualizó el software de cerca del 90% de aviones y abrió ventas para vuelos desde este 5 de diciembre Ariel Cabrera martes diciembre 2, 2025