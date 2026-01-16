-Dólar TRM $3,700.05 (vigente 17, 18, 19 y 20 de enero)

-Euro $ 4,282.70

-Bitcoin US$ 95.175,90

Tasa de Interés

-DTF: 8,89%

-UVR: $ 397,29

-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,72

-Petróleo Brent US$ 59,49

-Oro-Compra Banco de la República $ 519.285,75