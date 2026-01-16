Conozca los retos deportivos que tendrá el Equipo Bogotá durante el 2026

Foto: IDRD.

El 2026 será un año bastante movido en lo que al deporte se refiere, por lo que la agenda del Equipo Bogotá estará bastante agitada, en especial porque se va a trabajar para aportar un buen número de atletas a los seis eventos multideportes programados para este año, además de todos los eventos de talla mundial y continental que están en el calendario.

Los máximos retos deportivos del Equipo Bogotá son los seis eventos polideportivos, de los que destacan los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto, y los Juegos Suramericanos en Rosario, Argentina, del 12 al 26 de septiembre, que forman parte del ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

El calendario de eventos polideportivos comienza del 12 a 25 de abril con los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá, seguidos por los II Juegos Parasuramericanos en Valledupar, Colombia, del 5 al 16 de julio. Enseguida están los Centroamericanos y los Suramericanos, antes mencionados.

El quinto evento polideportivo será del 30 de octubre al 15 de noviembre en Dakar, Senegal, que son los Juegos Olímpicos de la Juventud, evento de grata recordación para el Equipo Bogotá por resultados obtenidos en ediciones anteriores, destacando la medalla de oro de Gabriela Rueda en patinaje de carreras en Buenos Aires 2018, y se cierra el año con los II Juegos Bolivarianos de la Juventud en Caracas, Venezuela, del 18 al 29 de noviembre.

Equipo Bogotá presente en copas del mundo y campeonatos mundiales

Sumados a esos eventos polideportivos, están las diversas Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales de casi todos los deportes, eventos que en su mayoría también suman y dan puntos en la ruta de clasificación a los Juegos Olímpicos. Y también están los eventos continentales, que dan cupos a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Por otra parte, están los retos como ciudad, los torneos que se disputarán en Bogotá, que tiene fijos seis eventos internacionales, uno de los cuales ya se realizó exitosamente en el Palacio de los Deportes, y fue la Copa Mundo de Esgrima modalidad sable.

Los otros eventos internacionales son la Copa Colsanitas WTA de tenis del 20 de marzo al 5 de abril, el Campeonato Panamericano y Suramericano de BMX Racing del 1 al 3 de mayo, la Media Maratón de Bogotá el 26 de julio, el Campeonato Panamericano Élite Femenino de Bowling del 27 de septiembre al 3 de octubre y la VChallenges 42K Maratón de Bogotá el 29 de noviembre.

Y en eventos nacionales, l capital recibirá la V Válida Nacional Interclubes de Patinaje de Velocidad del 4 al 8 de febrero de 2026, la I Válida Copa Nacional de Ciclismo en Pista del 10 al 12 de abril. Las válidas V y VI de la Copa Nacional de BMX Racing del 24 al 26 de abril, el Campeonato Nacional de Paracycling Pista y Ruta -junto a Cundinamarca, del 8 al 14 de junio, la Copa Nacional de Paracycling en Pista del 10 al 14 de agosto, y del 17 al 23 de noviembre, el Campeonato Nacional Élite de Bowling.