Julio Iglesias rompe su silencio tras acusaciones de abuso sexual

–El cantante español Julio Iglesias, de 82 años, rechazó las acusaciones de agresión sexual que han lanzado en su contra dos exempleadas.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el cantante negó «haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer».

«Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza», manifestó.

«Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave», escribió el artista, que expresó su agradecimiento a las «queridísmas» personas que le «han mandado mensajes de cariño y lealtad». «He sentido mucho consuelo en ellas», concluye el texto.

Esta semana, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España confirmó que investigará la denuncia interpuesta por una empleada doméstica y una fisioterapeuta, quienes aseguran que el cantante las agredió sexualmente y las maltrató laboralmente cuando trabajaban en sus mansiones en República Dominicana y Bahamas en 2021.

Estas dos extrabajadoras aseguran haber sufrido tocamientos, vejaciones y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso.

Una de ellas, empleada de hogar, asegura que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Iglesias y describe penetraciones no consentidas, fuertes bofetadas, mordiscos y vejaciones verbales. (Información RT).