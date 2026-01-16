Delcy Rodríguez promete «encarar sin miedo» a EE.UU por la vía diplomática para defender a Venezuela

–La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este jueves a la Asamblea Nacional el mensaje anual a la Nación que había elaborado por Nicolás Maduro, seis horas antes de su «secuestro» por las tropas estadounidenses el pasado 3 de enero. «Revisé con él un plan que él mismo le puso nombre y dijo: ‘se va a llamar Reto Admirable, inspirado en la Campaña Admirable del Libertador» Simón Bolívar, comentó Rodríguez.

Al inicio de su discurso, la funcionaria pidió a los asambleístas un minuto de aplausos para todos los jóvenes «que murieron en combate contra el agresor invasor» y luego, Rodríguez remarcó que una de sus prioridades es liberar a Maduro y a Flores. «Quiero traer el dolor convertido en combate y en esperanza de traerlos de vuelta y de liberarlos», dijo.

Luego, Rodríguez señaló que a pesar de las agresiones foráneas, Venezuela tiene un plan soberano para su desarrollo. En ese sentido, remarcó que la reciente invasión al país, comenzó con el bloqueo naval impuesto por EE.UU.

Este bloqueo, señaló la mandataria encargada, ha buscado cercar las oportunidades de Venezuela como país exportador energético y negarle su soberanía de poder comerciar y negociar libremente con el mundo, los rubros de su industria energética.

Rodríguez además reiteró que Venezuela ha sido atacada por una potencia nuclear, en un hecho inédito en la historia del país suramericano, una situación que no puede pasar desapercibida. Al respecto, señaló que EE.UU. aplica su ‘Doctrina Monroe’ para intentar expandirse a través del colonialismo y el imperialismo, hacia todos los rincones de Latinoamérica y el Caribe.

Rodríguez también habló sobre la importancia de la nacionalización de la industria petrolera, que finalmente fue alcanzada gracias a la dignidad del presidente, Hugo Chávez, quien logró ajustar los términos de las negociaciones de la industria energética a favor de Venezuela.

En ese sentido, resaltó que el presidente Maduro ha sido un fiel defensor de la soberanía de la industria petrolera venezolana y que ella, bajo esos mismos términos, defiende estos tratados y las leyes vigentes, incluso a pesar de las amenazas de «una potencia nuclear letal».

«Venezuela toda está amenazada», recalcó la mandataria encargada, quien dijo que no tiene miedo de enfrentar y «encarar sin miedo» a EE.UU. por la vía diplomática. En ese sentido, adelantó que si tiene que ir a Washington a trabajar por la paz de los venezolanos irá con dignidad y de pie, no «arrastrada» como hace otras «clases políticas» que intentar usurpar el poder político de Venezuela.

«Sabemos que son una potencia nuclear letal, sabemos, y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente», señaló Rodríguez, quien instó a todo el país, sin importar «la tolda política», a «ir juntos como venezolanos a defender la independencia, la integridad territorial y nuestro honor». «Ya basta de clases políticas que usurpan lo que es ser políticos para ir a entregarse a las órdenes de Washington».

Rodríguez indicó que la situación actual contra Venezuela puede ser interpretada por algunos sectores como una «muestra de debilidad», sin embargo, exhortó a los sectores más radicales a no equivocarse sobre esto. Ante ello, remarcó que la agresión militar e «invasora» cometida por EE.UU. contra su país, se ha convertido en «una mancha», además «histórica», que se quedará de forma lamentable en el expediente de las relaciones entre Washington y Caracas.

El Mensaje Anual a la Nación en Venezuela es un acto constitucional donde el Presidente se presenta ante la Asamblea Nacional, para dar detalles sobre la gestión de gobierno, los asuntos políticos, económicos y sociales del país, así como los nuevos objetivos a futuro para el desenvolvimiento de la población.

En esta ocasión, la presentación de Rodríguez resulta inédita y excepcional debido a la ausencia forzada del presidente Maduro. Por ello, de acuerdo con el mandato constitucional, las instituciones del Estado mantienen el orden del país para garantizar la continuidad administrativa y la soberanía nacional frente a la inusitada situación política.

El acto político, que se realiza en cumplimiento del Artículo 237 de la Constitución y dentro de los primeros 10 días de la instalación de la Asamblea Nacional, es además acompañado por masivas movilizaciones populares que respaldan a Rodríguez y exigen la liberación inmediata de Maduro y Flores, a quienes resaltan como rehenes del Gobierno de EE.UU. desde el pasado 3 de enero.

Desde que Rodríguez tuvo que asumir la Presidencia de Venezuela en calidad de encargada, ha señalado que su país se encargará de lograr la liberación del presidente Maduro y de la Primera Dama, Cilia Flores. Además, subrayó que la nación suramericana no es tutelada por ningún país extranjero y que se mantiene firme en el desarrollo de su modelo bolivariano.

Tras la agresión de EE.UU. contra Venezuela, Rodríguez ha iniciado una intensa agenda diplomática con la administración de Donald Trump, para restablecer las relaciones bilaterales. En estas conversaciones las autoridades de ambos países confirmaron que trabajan en el área energética, una prioridad para Washington, que está sumamente interesado en explotar el petróleo venezolano y que las compañías privadas de ese país sean las que tengan mayores privilegios de ese negocio. (Información RT).