En 2025 fueron capturados más de 280 personas por el delito extorsión en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

Bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’ y la ofensiva por parte de las autoridades para combatir el delito extorsión en Bogotá, durante el año 2025 se logró la captura de más de 280 personas señaladas de cometer este delito. Estas acciones se lograron con el trabajo articulado entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Policía de Bogotá, el Gaula de la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

El amplio despliegue operativo de las autoridades, sumado a la denuncia oportuna de la ciudadanía, permitió dar golpes contundentes contra diversas estructuras o bandas criminales que afectaban a comerciantes, transportadores y ciudadanos en distintas localidades de Bogotá.

Uno de estos resultados fue la desarticulación de la banda ‘Los Pepos’, cuyos integrantes, desde un centro carcelario, creaban falsos perfiles en redes sociales bajo la modalidad de falsa encomienda. A través de estas plataformas ofrecían supuestos servicios sexuales y, posteriormente, contactaban a las víctimas haciéndose pasar por funcionarios públicos para exigirles sumas de dinero que oscilaban entre los 200.000 pesos y los 5 millones, a cambio de no ser capturados.

De igual manera, las autoridades lograron la captura de integrantes de la banda ‘Los Bautista’, quienes extorsionaban a hombres y mujeres mediante perfiles falsos en plataformas digitales.

Gracias a las denuncias ciudadanas, labores de campo y procesos de reconocimiento fotográfico, también se logró evidenciar y desarticular el actuar del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Coyotes’, dedicado a la extorsión en la localidad de Usme. Estos delincuentes intimidaban a habitantes de los sectores La Esmeralda y Divino Niño, a quienes amenazaban con despojarlos de sus viviendas e impedirles el acceso a estas.

Asimismo, durante 2025 fue desarticulada la estructura criminal ‘Los Calibradores’, integrada por nueve personas que extorsionaban a conductores informales y comerciantes en las localidades de Antonio Nariño, San Cristóbal y Usme. Los criminales abordaban a sus víctimas en paraderos, rutas de transporte informal y establecimientos comerciales de barrios como Libertadores, Juan Rey, Tiaguaque, 20 de Julio y Restrepo, exigiéndoles pagos semanales entre 300.000 y 900.000 pesos a cambio de no atentar contra su vida.

En el mismo periodo, las autoridades intensificaron la lucha frontal contra el ‘Tren de Aragua’ en Bogotá, logrando la captura de 40 integrantes de esta organización criminal, entre ellos cabecillas como ‘Tovar’, ‘Jhonatican’ y ‘Chino San Vicente’, quienes fueron enviados a centros carcelarios.

Como resultado de este trabajo sostenido, las denuncias por extorsión en Bogotá se redujeron en un 20,3 %, al pasar de 2.641 casos en 2024 a 2.106 en 2025, es decir, 535 denuncias menos.

El secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, destacó que estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía, y aseguró que en 2026 se mantendrá el enfoque contra este delito.

“Este año vamos a seguir redoblando esfuerzos para atacar de manera frontal la extorsión en Bogotá. Para lograrlo, es fundamental que los ciudadanos sigan confiando en las autoridades y denuncien oportunamente. Cada denuncia nos permite actuar con mayor rapidez, desarticular estructuras criminales y proteger a más personas”, afirmó el secretario.

En el marco de la estrategia Lucha contra el Crimen, el Distrito elaboró Reportes de Seguridad Ciudadana que consolidan información estratégica sobre estructuras criminales dedicadas a la extorsión, sus zonas de influencia y modalidades delictivas. Estos insumos fueron remitidos al grupo de la Policía Judicial de la Policía de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación para fortalecer las investigaciones penales y priorizar acciones operativas.

De manera complementaria, se realizaron encuentros interinstitucionales con especialidades de la Policía como Sijín, Gaula y Sipol, con el fin de intercambiar información actualizada, coordinar recorridos conjuntos y establecer planes de acción en sectores con mayor incidencia de este delito.

Estas acciones se fortalecen con la información suministrada por la ciudadanía durante los recorridos territoriales, lo que permite caracterizar las dinámicas de la extorsión, especialmente en zonas comerciales, de alto tránsito y con antecedentes de victimización.

Asimismo, desde la estrategia Distritos Seguros, se desarrollan recorridos pedagógicos junto al Gaula para promover las rutas de atención, fortalecer la denuncia y prevenir el acceso a sistemas informales y riesgosos de crédito, como el conocido ‘gota a gota’, estrechamente vinculado a redes de extorsión.

Pagar no paga en Bogotá

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá continúan promoviendo la denuncia contra la extorsión a través de la campaña #PagarNoPaga.

Las personas víctimas de este delito pueden denunciar a través de la página web www.adenunciar.gov.co, la Línea 165 del Gaula de la Policía o la Línea 147 del Ejército Nacional.

Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia cuenta con el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), disponible en el número 601 377 9595, extensión 1137.

Recomendaciones para prevenir la extorsión en Bogotá

Ahora bien, como parte del componente preventivo, la Secretaría de Seguridad reitera a la ciudadanía las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de extorsión: