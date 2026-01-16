María Corina Machado espera ser presidenta de Venezuela «en el momento adecuado»

–La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aspira a «servir» a su país y ser elegida presidenta de Venezuela cuando sea preciso, expresó en una entrevista difundida por la cadena Fox News este viernes.

«Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta», dijo en la conversación, grabada tras su encuentro el jueves con el presidente estadounidense Donald Trump.

Preguntada sobre qué le espera a Venezuela ahora, Machado contestó: «Libertad. Es lo que viene para nosotros. Y no solamente eso, vamos a tener un país que será la envidia del mundo».

María Corina Machado (@MariaCorinaYA) en reunión con senadores republicanos y demócratas en el Capitolio de los Estados Unidos. pic.twitter.com/5nQJDmiOzP — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) January 15, 2026

Por otra parte, María Corina Machado aseguró que Venezuela está empezando «una verdadera transición hacia la democracia».

La premio nobel de la paz afirmó además que la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez sigue los dictámenes de Estados Unidos y no controla la situación en el país caribeño.

«Está cumpliendo órdenes, ella no está en un acuerdo ni cómoda, porque al final si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real», señaló en alusión al ataque con el que Estados Unidos arrestó a Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York.

En rueda de prensa, Machado explicó que su país está «definitivamente en los primeros pasos de una verdadera transición hacia la democracia», aunque «es un proceso complejo».

«Quiero garantizar al pueblo venezolano que Venezuela será libre y que eso será logrado con el apoyo de Estados Unidos y el presidente Donald Trump», sostuvo.

"Lo único que le quiero asegurar a los venezolanos es que el país será libre y esto se logrará con el apoyo del presidente Donald Trump": María Corina Machado desde Washington pic.twitter.com/AjPQqgnpuO — NTN24 (@NTN24) January 16, 2026

La líder opositora, que vivía en la clandestinidad en Venezuela y salió del país en diciembre con apoyo estadounidense para recoger el Premio Nobel de la Paz en Noruega, entregó el jueves la medalla del galardón a Trump con una dedicatoria especial. Este viernes, el presidente estadounidense dijo que seguirá conversando con ella. «Es una mujer muy educada», declaró a periodistas. (Información DW).