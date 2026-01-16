Trump revela por qué no apoya a la oposición extremista en Venezuela

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló este viernes que tras los bombardeos en Venezuela y el secuestro del presidente de ese país, Nicolás Maduro, decidió no respaldar al ala extremista de la oposición venezolana ante el temor que se generara un escenario caótico como el que siguió a la invasión estadounidense en Irak, de 2003.

«¿Recuerdan un lugar llamado Irak donde despidieron a todos, a cada persona, a la policía, a los generales, a todos, y terminaron siendo el Estado Islámico (EI)*? En lugar de simplemente ponerse manos a la obra, terminaron siendo el EI. Así que lo recuerdo», respondió Trump a una pregunta de la prensa.

Del mismo modo, hizo alusión a la discreta reunión privada que sostuvo la víspera con la opositora extremista María Corina Machado en el comedor de la Casa Blanca, en la que no ofreció declaraciones públicas. En ese encuentro, ella le entregó la medalla que recibiera en diciembre pasado, tras haber sido galardonada con el Nobel de la Paz.

«Les diré que ayer tuve una gran reunión con una persona a la que respeto mucho. Y ella, obviamente, me respeta a mí y a nuestro país. Y me dio su Premio Nobel. Pero les diré algo: la conocí. Nunca la había visto antes. Y me impresionó muchísimo. Es una mujer realmente… una gran mujer», abundó.

Pese a los comentarios halagüeños de Trump acerca de la política venezolana, su Administración sigue considerando que ella no es la persona apropiada para gobernar la nación bolivariana.

A ese respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada el jueves sobre la afirmación que hiciera Trump poco después de la agresión militar contra Venezuela, según la cual Machado no disponía de apoyos políticos suficientes ni gozaba de «respeto» en su país, lo que la inhabilita para tomar las riendas del Gobierno.

«Creo que la evaluación del presidente que usted acaba de mencionar se basó en la realidad del terreno. Fue una evaluación realista basada en lo que el presidente leía y escuchaba de sus asesores y del equipo de seguridad nacional, y hasta el momento su opinión al respecto no ha cambiado. También ha dicho que no puede hacer nada al respecto», contestó a un periodista.

«Eexcelente relación con quienes gobiernan Venezuela»

De otro lao, el presidente Donald Trump, destacó que su relación con las autoridades que se encuentran encargadas del Gobierno de Venezuela es «excelente» y que en pocos días han logrado avances positivos.

«Me gusta mucho Venezuela y digo cosas buenas. No tengo nada negativo que hablar de Venezuela, es un país grandioso», expresó el mandatario estadounidense durante una intervención en la Casa Blanca.

Trump destacó que ahora las cosas con Venezuela son «muy diferentes» y señaló que en tan solo una semana el país «ha cambiado muchísimo». Esto en alusión a los bombarderos del pasado 3 de enero para capturar aNicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

En ese sentido, Trump destacó que EE.UU. tiene en este momento «una excelente relación con quienes gobiernan Venezuela» y que además «se ha liberado mucha presión» en el diálogo bilateral. A mitad de semana, el mandatario estadounidense resaltó que mantuvo «una gran conversación» con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien calificó como «una persona estupenda».

«Es alguien con quien hemos trabajado muy bien. [El secretario de Estado], Marco Rubio, está lidiando con ella. Yo me encargué de ello esta mañana. Tuvimos una llamada larga. Hablamos de muchas cosas. Y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela», dijo Trump.

Por su parte, Rodríguez confirmó que la conversación con Trump fue «larga, productiva y cortés», desarrollada «en un marco de respeto mutuo». Además, comentó que abordaron «una agenda de trabajo bilateral en beneficio» de los pueblos de ambas naciones, «así como […] asuntos pendientes en la relación» bilateral entre Caracas y Washington, como el trabajo diplomático que prometió liderar para conseguir la liberación de Maduro y Flores. (Información RT).