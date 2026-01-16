Trump confirma que María Corina le entregó su Premio Nobel de la Paz; el Comité del Nóbel reacciona

–El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que la líder opositora venezolana María Corina Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz, durante el encuentro privado que sostuvieron en la Casa Blanca.

«Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela», escribió el mandatario en su red Truth Social. «María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!», agregó.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.?? pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

TRADUCCIÓN:

El presidente Donald J. Trump se reúne con María Corina Machado de Venezuela en la Oficina Oval, durante la cual ella le entregó al presidente su Premio Nobel de la Paz en reconocimiento y honor.

———————–

Tras su encuentro con Trump, Machado dijo a los periodistas que la esperaban en las afueras de la residencia presidencial en Washington, que le entregó «al presidente de EE.UU. la medalla del Premio Nobel de la Paz».

El Comité del Nobel se pronunció sobre el gesto de la opositora venezolana María Corina Machado. En un mensaje publicado en X, la institución reiteró que, aunque la medalla puede cambiar de propietario, el título de laureado no puede ser transferido.

En su publicación, el Comité señaló que hay casos en la historia en los que la medalla pasó a manos de otras personas después de la concesión del premio mediante, por ejemplo, una subasta.

«Pero hay una verdad que se mantiene. Tal como declara el Comité Nobel noruego: ‘Una vez que se anuncia un Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros. La decisión es definitiva y se mantiene para siempre'», aclaró el Comité. El texto concluye con una aclaración inequívoca: «Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de laureado con el Premio Nobel de la Paz no». (Información RT).