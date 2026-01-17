Bogotá habilita nuevas áreas estratégicas para atraer industria aeronáutica y logística en el marco del proyecto Ciudad Aeropuerto

Foto: Invest in Bogotá.

El último Boletín de Entorno de Negocios, publicado por Invest in Bogotá, señala que la capital avanza en la implementación del modelo Bogotá Ciudad Aeropuerto con la habilitación de 30 hectáreas destinadas a usos empresariales, logísticos e industriales, además de 7 hectáreas adicionales para infraestructura educativa y de servicios vinculados al desarrollo aeronáutico.

Estas áreas formarán parte de las actuaciones estratégicas del Distrito Aeroportuario de Engativá y Fontibón, instrumentos de planeación que permitirán el desarrollo ordenado de proyectos con alto potencial de generación de empleo e inversión. La estrategia incluirá eventuales incentivos tributarios diferenciales y delineación urbana para promover la localización de empresas de alto valor agregado.

El enfoque territorial se complementa con la creación de un sistema de gobernanza especializado que coordina el desarrollo del Distrito, impulsa la articulación público-privada y asegura condiciones institucionales favorables para la inversión. La iniciativa proyecta atraer nuevas operaciones de manufactura aeronáutica, centros de Mantenimiento, Reparación y Revisión (MRO), proyectos de movilidad aérea urbana, innovación en combustibles sostenibles y plataformas logísticas avanzadas, aprovechando la conectividad y el posicionamiento regional del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Acerca de Invest in Bogotá

Invest in Bogotá es una alianza público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Distrito Capital, y su propósito es facilitar la inversión internacional, atraer reuniones y eventos de clase mundial y articular el ecosistema de emprendimiento de alto impacto para contribuir al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región, posicionándola como el destino preferido para hacer negocios en América Latina.