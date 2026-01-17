Cortes de luz este domingo 18 de enero de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este domingo 18 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad Antonio Nariño

Barrio Villa Mayor Oriental. De la calle 36 sur a calle 39 sur entre carrera 33 a carrera 35. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Tuna Rural. Gimnasio Campestre Guilford. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Campin Occidental. De la calle 61 a calle 64 entre carrera 34 a carrera 37. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Nicolás de Federman. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 36 a carrera 38. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.