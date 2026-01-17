Crece el sistema eléctrico en el Magdalena con la puesta en marcha de la subestación Bonda

Foto: Ministerio de Minas y Energía

El Ministerio de Minas y Energía, en articulación con el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), inauguró la subestación Bonda y el proyecto de transmisión Bonda – Río Córdoba, una obra estratégica que fortalece el sistema de transmisión nacional y mejora la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en el norte del país.

Esta infraestructura, que atraviesa los municipios de Santa Marta y Ciénaga, permite responder al crecimiento de la demanda energética de la región Caribe, reducir riesgos en la prestación del servicio y sentar bases sólidas para el desarrollo productivo y social del Magdalena.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que el Caribe colombiano no puede seguir cargando con décadas de rezago en infraestructura eléctrica.

Precisó que con la inauguración de la subestación Bonda, “estamos cumpliendo, llevamos inversión pública estratégica a los territorios y fortalecemos la soberanía energética de la región».

Hito para la ?ingeniería nacional

?El proyecto fue ejecutado con altos estándares técnicos, incluyendo cruces de líneas de 220 kV sin afectar el suministro eléctrico de Cesar, La Guajira y Magdalena, y la instalación de decenas de kilómetros de nueva infraestructura de transmisión, lo que representa un hito para la ingeniería eléctrica del país.

Además del componente técnico, el proyecto incorporó un enfoque social y ambiental, con trabajo articulado con comunidades, procesos de consulta previa, inversiones sociales y medidas de protección de la biodiversidad, consolidando una transición energética que pone en el centro a las personas y el territorio.

“Esta obra demuestra que cuando el Estado y las empresas públicas trabajan de la mano, los resultados se traducen en bienestar para la gente», afirmó el ministro de Minas y Energía, y aseguró que la subestación Bonda significa más estabilidad, más confiabilidad y mejores condiciones para el desarrollo económico y social del Magdalena.

Con información del Ministerio de Minas y Energía