Bogotá y Cundinamarca celebran decisión de la CAR de dar luz verde a obras de la ALO Sur

Foto: ANI.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, acogieron positivamente la autorización otorgada por la Corporación Autónoma Regional (CAR) para la modificación de la licencia ambiental del proyecto Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Tramo Sur, una obra estratégica que fortalecerá la conectividad regional entre Bogotá, Soacha y otros municipios de la Sabana y mejorará la movilidad en el suroccidente del departamento y consolidará la integración de la ciudad-región.

El alcalde Carlos Fernando Galán indicó que la decisión de la Corporación Autónoma Regional (CAR) se pone fin a décadas de espera para mejorar la movilidad de la capital y municipios aledaños.

«Esta es una gran noticia para Bogotá y para toda la región. Después de muchos años, la ALO Sur será una realidad. Con esta decisión, se podrá avanzar en la construcción de la vía de doble calzada entre el puente del Río Bogotá y la calle 13, facilitando el acceso y la salida de la ciudad. Esto destraba una de las vías estratégicas de acceso a la ciudad, y desde Bogotá seguiremos trabajando para sacar adelante las demás, y así conectar mejor a Bogotá con la región y el país», aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

Con la modificación de la licencia, se permitirá la construcción de un corredor vial en doble calzada y la habilitación de nuevas unidades funcionales del proyecto, que incluyen carriles adicionales, espacio público para peatones y ciclorrutas.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó que se trata de un proyecto liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte, el cual dio un paso determinante con esta decisión, al autorizarse el tramo comprendido entre el río Bogotá y la intersección con la calle 13, un sector de aproximadamente 9,5 kilómetros. Esta medida destraba un proceso administrativo pendiente y habilita el inicio de la construcción de un nuevo eje vial clave para la región.

La ALO Sur contempla una inversión aproximada de 1,17 billones de pesos y tendrá una extensión total de 24,5 kilómetros, entre Chusacá, en el municipio de Soacha, y la calle 13, en la localidad de Fontibón. El proyecto incluye, además, la construcción de 45 puentes y dos intersecciones a desnivel.

«Este corredor es estratégico para el departamento, ya que contribuirá a descongestionar la autopista Sur y a mejorar la conexión con municipios como Sibaté, Mosquera y Soacha. De acuerdo con las proyecciones, la obra permitirá reducir en más de 30 minutos los tiempos de desplazamiento hacia y desde Bogotá por el suroccidente de la ciudad», expresó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Finalmente, resaltó que el desarrollo del proyecto generará más de 19.000 empleos, impactando de manera positiva la economía regional y la calidad de vida de los cundinamarqueses y de los bogotanos y bogotanas.