Transversal del Catatumbo avanza con inversión superior a $1,1 billones

Foto: Ministerio de Transporte

El Gobierno nacional dio un paso clave para la transformación vial del Catatumbo con el avance de la contratación de los dos tramos que conforman la Transversal del Catatumbo, una obra estratégica priorizada por el presidente Gustavo Petro y que cuenta con una inversión superior a $1,1 billones, respaldada con recursos del CONPES 4161 y vigencias futuras garantizadas.

El anuncio se realizó durante el Consejo Directivo del Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, liderado en Ocaña, Norte de Santander, por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien confirmó que los procesos contractuales ya están en marcha y avanzan conforme a lo programado.

“Estamos cumpliendo con el Catatumbo. Esta es una vía priorizada por el presidente de la República, con recursos asegurados y procesos en marcha, que va a transformar la conectividad, la economía y la vida de las comunidades”, afirmó la ministra.

El proyecto comprende dos grandes tramos. El primero, La Mata–Convención, cuenta con una inversión cercana a $249 mil millones y se encuentra actualmente en proceso de licitación, con adjudicación prevista para comienzos de marzo. El segundo tramo, Convención–El Tarra–Tibú, tiene una inversión estimada en $887 mil millones, dispone de vigencias futuras hasta 2031 y su adjudicación está proyectada para la segunda semana de marzo.

Estas obras hacen parte del conjunto de intervenciones priorizadas para mejorar la conectividad regional, facilitar la movilidad de personas y mercancías y fortalecer la integración territorial, en una de las zonas históricamente más afectadas por el conflicto y el rezago en infraestructura.

Con el avance de la Transversal del Catatumbo, el Gobierno del Cambio consolida una apuesta de largo plazo que articula inversión pública, planeación financiera y ejecución vial para impulsar el desarrollo económico, la paz territorial y la presencia efectiva del Estado en Norte de Santander.

Con información del Ministerio de Transporte