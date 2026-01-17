Consulte los barrios de Bogotá, Cajicá, Chía y Funza que tienen cortes de luz este sábado 17 de enero

Foto: Enel Colombia.

Este sábado 17 de enero de 2026, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Cajicá, Chía, Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios y municipios con cortes de luz este sábado 17 de enero de 2026

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 12:00 p. m. hasta las 3:00 p. m. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Barrio Murillo Toro.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 8:15 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 36 a carrera 38 – Barrio Fátima.

Localidad de Usme

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 67 Sur a calle 70 Sur entre carrera 1 Este a carrera 3 Este – Barrio El Nevado II.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz sábado 17 de enero de 2026

Municipio de Cajicá, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Chuntame – Municipio de Cajicá.

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 15 a calle 17 entre carrera 0 a carrera 2 – Municipio de Chía.

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. Kilómetro 3 vía a Bogotá – Municipio de Funza.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: