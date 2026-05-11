Puntos clave que se deben tener en cuenta en el proyecto de RegioTram del Norte: Alcaldía de Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Durante los últimos días se ha hablado en la opinión pública sobre el RegioTram del Norte. Por este motivo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), dio a conocer los puntos que se deben atender entre la Nación y la Gobernación de Cundinamarca para la ejecución de este proyecto.

Bogotá no se puede fragmentar

Desde que el RegioTram del Norte entra Bogotá hasta la calle 24, hace un recorrido de 24,55 kilómetros. Esto es alrededor de 200 cuadras al interior de suelo de Bogotá. Y ahí está la primera preocupación: la fragmentación urbana. En el proyecto actual solamente se plantean pasos peatonales en las 11 estaciones y cuatro puentes vehiculares, que son para acceder a las estaciones del tren. Pero, adicionalmente se cerrarán 84 cruces a nivel que hoy están funcionando y solo se van a conservar 29 vehiculares y diez peatonales. ¿Y qué va a pasar en el resto del proyecto? ¿qué vamos a hacer? Estas son dos preguntas que se hace la Administración Distrital frente al proyecto.

‘‘Hay tramos donde la gente tendría que caminar hasta dos kilómetros. Para que se hagan una idea, dos kilómetros son aproximadamente 20 caminando para cruzar de un lado a otro de la vía férrea. Por ejemplo, en Usaquén, entre las calles 170 y 183, ¿cómo se va a garantizar que las personas de los barrios San Antonio Norte, la Granja Norte, y San José de Usaquén puedan pasar de un lado al otro el corredor férreo? No queremos mayores desplazamientos ni recorridos más largos para las personas. Necesitamos que existan cruces seguros para peatones y ciclistas a nivel y a desnivel. Y con esto, por supuesto, garantizar que desde los barrios la ciudad siga debidamente conectada’’, indicó Úrsula Ablanque, secretaria de Planeación.

Seguridad sin frentes muertos

El tren pasará con una frecuencia de seis minutos; cada seis minutos sobre el mismo punto pasa un tren y a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Esto es superior a la velocidad promedio de TransMilenio que es de 25 kilómetros por hora, e inclusive a la velocidad máxima de vehículos privados en Bogotá que es de 50 kilómetros por hora.

‘‘Esto conlleva a la instalación de cerramientos de seguridad y aquí hablamos casi de 17 kilómetros de rejas atravesando Bogotá por todo este corredor férreo, un efecto culata que generará áreas desoladas y frentes sin actividad. Entendemos la necesidad de generar seguridad para las personas y que con esto no haya accidentes, pero es importante que el diseño incluya paisajismo y una calidad urbana que permita el disfrute de la ciudad’’, enfatizó Úrsula Ablanque.

Un sistema realmente integrado

El corredor férreo no es una isla y un tren regional dentro de la ciudad se tiene que integrar a su entorno. Las únicas cuatro intersecciones vehiculares que contempla el proyecto no incorporan de manera integral soluciones viales para todos los actores, especialmente biciusarios y peatones. Y en una política de movilidad sostenible esto es absolutamente clave. El RegioTram debe estar totalmente articulado con el sistema vial y de transporte de Bogotá, donde el ideal sea que le nuevo proyecto se integre al sistema actual.

Construir Futuro

‘‘Desde la Alcaldía participaremos activamente en mesas técnicas con la Gobernación y la Nación como fuimos invitados. El objetivo es aportar lineamientos que aseguren que el RegioTram del Norte no solo sea un tren que atraviese Bogotá, sino un proyecto que mejore nuestra ciudad. Queremos avanzar y queremos hacerlo bien. Nuestra responsabilidad como gobierno local es asegurar un proyecto que beneficie a todos los ciudadanos’’, enfatizó Ablanque.

A través de un post de Instagram, la Alcaldía Mayor de Bogotá explicó las observaciones frente al proyecto: