Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 17 de enero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 17 de enero de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 9957 – La 5ta 2 – Tarde 0018 – La 5ta 0
Culona
Día 1127 – Noche
Astro Sol
9881 – Signo Leo
Paisita
Día 3471 – La 5ta 7 – Noche 5487
Chontico
Día 1848 – La 5ta 7 – Noche
Cafeterito
Tarde 6076 – La 5ta 4 – Noche
Sinuano
Día 7311 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 514 – Noche
Play Four
Día 0375 – Noche
Samán
Día 0185
Caribeña
Día 5444 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 2193 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 3247 – La 5ta 5 – Noche
Antioqueñita
Día 1436 – La 5ta 8 – Tarde 2936 – La 5ta 4