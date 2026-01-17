Cuatro hombres capturados tras atacar y hurtar elementos electrónicos de una grúa en Bosa

Foto: Policía de Bogotá.

Bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, la Policía de Bogotá logró capturar a cuatro hombres señalados de atacar a una grúa de adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), que realizaba acciones de control contra el transporte informal en la localidad de Bosa, al sur occidente de Bogotá. Según las autoridades, además hurtaron elementos de este vehículo y atacaron a los funcionarios y operadores de la grúa.

Mientras los uniformados de las zonas de atención de la Policía de Bogotá adelantaban labores de patrullaje por el sector de Brasilia, fueron alertados por la ciudadanía de la actitud violenta de varias personas que de detuvieron una grúa de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) con el fin de llevarse a la fuerza un vehículo de transporte informal que había sido inmovilizado.

Los uniformados al llegar al lugar de los hechos fueron abordados por las víctimas; quienes manifestaron a las autoridades que estas personas los habían agredido con objetos contundentes y les habían hurtado unos elementos electrónicos de propiedad del Distrito.

Los señalados de estos hechos de agresión, violencia y hurto, al notar la presencia de los uniformados, emprendieron la huida, pero en la reacción oportuna de las patrullas de vigilancia, se logró la captura de cuatro personas, quienes serían al parecer los responsables de estos hechos. Asimismo, a uno de estos capturados se le halló en su poder uno de los elementos que minutos antes habían sido hurtados.

Los capturados y elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos de hurto, lesiones personales y agresión a servidor público.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.