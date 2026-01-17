Por obras hay cierre en la calle 100 entre carreras 11 y 11B, al norte de Bogotá

Foto: IDU.

Por obras se desarrollará el cierre de dos carriles en la calle 100 entre la carrera 11 y carrera 11B en el norte de Bogotá. Los trabajos y cierres se desarrollarán desde este viernes 16 de enero al 19 de enero de 2026. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) para la ejecución del contrato IDU-353-2020, con cierre en dos carriles en la avenida calle 100 entre carrera 11 y la carrera 11B, sentido occidente a oriente. (Mapa 1).

Mapa 1. Zona de Obra.

Estas actividades se realizarán entre de las 10:00 p.m. del 16 de enero de 2026 hasta las 4:00 a.m. del 19 de enero de 2026.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público Los usuarios que circulen en sentido occidente-oriente por la Av. Calle 100, continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados sobre el corredor. (Mapa 2 color azul). Mapa 2. Manejo vehicular en zona de obra.

Tránsito peatonal y de ciclistas

La infraestructura destinada para peatones y ciclistas no tendrá ningún tipo de afectación; por esta razón, podrán transitar normalmente por infraestructura destinada para tal ellos.

Recomendaciones