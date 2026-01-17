    • Bogotá

    Por obras hay cierre en la calle 100 entre carreras 11 y 11B, al norte de Bogotá

    Diana Becerra Publicado el

    Foto de trabajos en vías de Bogotá.Foto: IDU.

    Por obras se desarrollará el cierre de dos carriles en la calle 100 entre la carrera 11 y carrera 11B en el norte de Bogotá. Los trabajos y cierres se desarrollarán desde este viernes 16 de enero al 19 de enero de 2026. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

    Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) para la ejecución del contrato IDU-353-2020, con cierre en dos carriles en la avenida calle 100 entre carrera 11 y la carrera 11B, sentido occidente a oriente. (Mapa 1).

    Movilidad Bogotá cierre por obras en calle 100 con carreras 11 y 11B mapa 1.png
    Mapa 1. Zona de Obra.

    Estas actividades se realizarán entre de las 10:00 p.m. del 16 de enero de 2026 hasta las 4:00 a.m. del 19 de enero de 2026.

    Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

    Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

    Tránsito de vehículos particulares y de transporte público

    • Los usuarios que circulen en sentido occidente-oriente por la Av. Calle 100, continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados sobre el corredor. (Mapa 2 color azul).

    Movilidad Bogota? cierre por obras en calle 100 con carreras 11 y 11B mapa 2

    Mapa 2. Manejo vehicular en zona de obra.

    Tránsito peatonal y de ciclistas

    • La infraestructura destinada para peatones y ciclistas no tendrá ningún tipo de afectación; por esta razón, podrán transitar normalmente por infraestructura destinada para tal ellos.

    Recomendaciones

    • Se recomienda a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
    • Se insta a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.
    • De igual manera se recomienda a los peatones, bici-usuarios y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte