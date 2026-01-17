Por obras hay cierre en la calle 100 entre carreras 11 y 11B, al norte de Bogotá
Foto: IDU.
Por obras se desarrollará el cierre de dos carriles en la calle 100 entre la carrera 11 y carrera 11B en el norte de Bogotá. Los trabajos y cierres se desarrollarán desde este viernes 16 de enero al 19 de enero de 2026. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!
Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) para la ejecución del contrato IDU-353-2020, con cierre en dos carriles en la avenida calle 100 entre carrera 11 y la carrera 11B, sentido occidente a oriente. (Mapa 1).
Estas actividades se realizarán entre de las 10:00 p.m. del 16 de enero de 2026 hasta las 4:00 a.m. del 19 de enero de 2026.
Plan de Manejo de Tránsito (PMT)
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:
Tránsito peatonal y de ciclistas
- La infraestructura destinada para peatones y ciclistas no tendrá ningún tipo de afectación; por esta razón, podrán transitar normalmente por infraestructura destinada para tal ellos.
Recomendaciones
- Se recomienda a todos los usuarios del sector, tener en cuenta esta información y transitar con precaución atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
- Se insta a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.
- De igual manera se recomienda a los peatones, bici-usuarios y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.