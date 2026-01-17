Mindefensa se pronuncia sobre el espionaje con Pegasus denunciado por el ministro encargado de Justicia Andrés Idárraga

-En relación con las denuncias públicas formuladas por el Ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, sobre la presunta realización de seguimientos ilegales con el sistema Pegasus para espiarlo a él y su familia, el Ministerio de Defensa Nacional informó este sábado que activó la articulación institucional con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y demás entidades competentes, con el propósito de esclarecer los hechos y que los responsables sean puestos a disposición de la justicia.

Además, en un comunicado, hizo las siguientes precisiones:

1. Desde el 13 de enero de 2026, fecha en la cual el Ministerio de Defensa Nacional tuvo conocimiento de los hechos, expresó su solidaridad con el Ministro de Justicia (e) y dispuso todas las capacidades del sector defensa, dentro del marco de sus competencias. Asimismo, activó la articulación institucional con la Fiscalía General de la Nación, la

Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y demás entidades competentes, con el propósito de esclarecer los hechos y que los responsables sean puestos a disposición de la justicia.

En desarrollo de lo anterior, ese mismo día se convocó de manera inmediata una Junta extraordinaria de Inteligencia Conjunta, presidida por el Ministro de Defensa Nacional, con la participación del Comandante General de las Fuerzas Militares, el Jefe de Estado Mayor Conjunto, los Comandantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Director de la Policía Nacional, el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia, los jefes de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y el Viceministro de Políticas para la Defensa y la Seguridad.

En dicha sesión se impartieron instrucciones para verificar, dentro del ámbito de sus competencias, los hechos denunciados y para facilitar, con la mayor celeridad, la información que requiera la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control para las investigaciones en curso.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que en el sector defensa únicamente las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia, se ordenó la realización de inspecciones internas en cada una de estas instituciones, focalizadas exclusivamente en los hechos objeto de la denuncia.

3. Como resultado de las inspecciones internas adelantadas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional los días 13, 14 y 15 de enero de 2026 sobre los citados hechos, se concluye hasta el momento:

3.1. Frente a la denuncia sobre el presunto uso del software Pegasus, se confirma que las entidades del sector defensa no poseen ni utilizan dicho software.

3.2. En relación con la supuesta «Misión de trabajo para el desarrollo de actividades de inteligencia o contrainteligencia», divulgada en medios de comunicación y redes sociales, el Ministerio de Defensa Nacional informa que dicho documento no fue expedido, suscrito ni autorizado por esta entidad, ni corresponde a acto administrativo, orden, directriz, procedimiento o instrucción alguna emanada por instituciones del sector defensa. En consecuencia, la información difundida es falsa y el documento presenta inconsistencias formales, técnicas y sustanciales, incompatibles con los protocolos institucionales y la normatividad vigente.

La elaboración y divulgación de dicho documento podría constituir una conducta punible, en los términos del Código Penal colombiano, razón por la cual corresponde a las autoridades competentes adelantar las investigaciones a que haya lugar para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de eventuales responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales, conforme al debido proceso.

3.3. Respecto al señalamiento del Sargento Viceprimero Darwin Ramírez como presunto ejecutor de órdenes de seguimiento

supuestamente emanadas del Ministerio de Defensa Nacional, se aclara de manera categórica que las entidades del sector defensa no emiten ni toleran la emisión de órdenes ilegales de seguimiento. El sector defensa actúa estrictamente dentro del marco constitucional y legal, en particular conforme a la Ley Estatutaria 1621 de 2013, que regula las

actividades de inteligencia y contrainteligencia, las cuales están sujetas a controles institucionales, judiciales y fiscales.

De igual forma, se precisa que el Sargento Ramírez no desempeña funciones relacionadas con «Misiones de trabajo para el desarrollo de actividades de inteligencia o contrainteligencia», ni ha pertenecido al Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (CACIM) del Ejército Nacional. Desde hace más de tres años, su labor se circunscribe al Grupo de Seguridad del Ministerio de Defensa Nacional, con funciones limitadas a la coordinación de capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para la seguridad y protección de personas en situación de riesgo en virtud del cargo que desempeñen en el Ministerio de Defensa Nacional.

4. El Ministerio de Defensa Nacional viene consolidándose como un referente regional en la transparencia y la lucha contra la corrupción, reconocimiento respaldado por organismos multilaterales, y registra los más altos índices de favorabilidad institucional en el país. Estos resultados obedecen a un esfuerzo sostenido en el tiempo, fortalecido

recientemente con tecnología de vanguardia, la promoción activa de la denuncia, el fortalecimiento de una cultura de integridad y la creación de la Junta de Transparencia, entre otras medidas.

5. EI Ministerio de Defensa Nacional continuará trabajando de manera decidida por el fortalecimiento de la confianza ciudadana en sus instituciones, garantizando el respeto irrestricto al debido proceso, la veracidad, la buena fe, la presunción de inocencia y la protección del buen nombre, la intimidad y los derechos fundamentales de todas las

personas, incluidos los integrantes de la Fuerza Pública.

6. Finalmente, se invita a quienes cuenten con información relevante que contribuya al esclarecimiento de estos hechos a ponerla en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de avanzar oportunamente en las investigaciones penales y disciplinarias que adelantan las respectivas instituciones. Se recuerda que está habilitada la línea anticorrupción 15 7, con garantía de absoluta reserva. La verdad y la justicia son pilares esenciales de la defensa de la Nación.