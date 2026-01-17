    • Economía Internacional

    Unión Europea y Mercosur firman histórico acuerdo de libre comercio

    –La Unión Europea (UE) y el Mercosur firmaron este sábado en la capital paraguaya Asunción un importante acuerdo para crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo después de más de 25 años de negociaciones.

    Nuevo marco representa 30% del PBI mundial y más de 700 millones de consumidores

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, los presidentes de Argentina, Uruguay y Paraguay y los cancilleres de los países suramericanos firmantes terminaron la ceremonia de firma con una ovación y una foto grupal en el auditorio del Banco Central de Paraguay.


    Von der Leyen afirmó antes de la firma que la UE y el Mercosur eligen «el comercio justo sobre los aranceles». Por su parte, Costa calificó el acuerdo como una «apuesta decidida» frente «al uso del comercio como arma geopolítica».

    El convenio, que se negocia desde 1999 entre la UE y los miembros fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) crea un mercado que representa 30% del PBI mundial y comprende más de 700 millones de consumidores.

    Más de 90% del comercio bilateral estará libre de imposiciones aduaneras
    El mandatario anfitrión, el paraguayo Santiago Peña, elogió que lo dos bloques hayan elegido «el camino del diálogo» y «la cooperación». El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no acudió a la cita.

    Este tratado UE-Mercosur elimina aranceles a más de 90% del comercio bilateral y favorece las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas europeas a los miembros del bloque americano. A cambio, facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja de Suramérica.

    Asimismo, se prevé que las exportaciones de la UE al Mercosur aumenten en 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur a la UE aumentarían 17%. (Información DW).

