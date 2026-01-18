    • Bogotá

    Conozca el pronóstico del clima en Bogotá de este domingo 18 de enero

    Diana Becerra Publicado el

    Foto panorámica de Bogotá Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 18 de enero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

    Según el reporte del IDIGER, durante este domingo 18 de enero se espera:

    • En la madrugada, se espera cielo parcialmente nublado, con condiciones secas en la ciudad.
    • Durante la mañana, se presentarán condiciones secas con nubosidad variada, sobre el medio día se preveé aumento de la nubosidad y presencia de lloviznas esporádicas en sectores de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme.
    • En las primeras horas de la  tarde se mantendrán las condiciones mayormente nubladas con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras en Suba, Usaquén, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar y Usme. Luego descenso de la nubosidad y predominio de condiciones secas.

     

    ¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

    En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

    1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa
    2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice “Otros mapas” y selecciona el que dice “Lluvias”.
    3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
    4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

