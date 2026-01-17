Capturado hombre acusado de agredir física y sexualmente a su pareja sentimental en Ciudad Bolívar

Foto: Policía de Bogotá.

La Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Investigación Criminal y en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logró materializar la captura mediante orden judicial de un hombre por el delito de femicidio agravado tentado o tentativa de feminicidio en concurso heterogéneo con acceso carnal violento. El detenido es señalado de agredir y violentar a su pareja sentimental en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Te puede interesar:

Según las investigaciones, esta persona el pasado domingo 4 de enero de 2026, en el barrio La Estancia, agredió física y sexualmente a una mujer, quien sería su pareja sentimental. Ese día este hombre había sido capturado en flagrancia por la Policía de Bogotá, pero había sido dejado en libertad.

Gracias a las actividades investigativas y recolección de todo el material probatorio, fue emitida una orden de captura por parte de la Fiscalía General de la Nación para poner a este hombre ante un Juez de la República y responda por los delitos y hechos que se le atribuyen.

«Cabe resaltar que esta persona tiene o presenta 12 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar, hurto, estafa, entre otros», expresó el teniente coronel Óscar Chauta, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá.

Para recibir orientación e información Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y en Riesgo de Feminicidio – RUA

Si eres víctima de violencias basadas en género o conoces a una persona que es objeto de vulneración a sus derechos y su integridad, denuncia.

Telefónica:

Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 o escriba 300 755 18 46

Línea Nacional 155

Presencial:

Casas de Igualdad de Oportunidades

Casas de Justicia

Manzanas del Cuidado .

Casa de Todas

Para atención médica:

Unidades de Servicios de Salud (USS) *antes Hospitales Distritales)

Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS)

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS)

Puntos de Atención Primaria en Salud (PAPS)

Para denunciar:

Unidad de Reacción Inmediata (URI)

Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación (CAF)

Calle 19 no. 27-09, pisos 1 y 3. lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Fiscalía General de la Nación celular: 122 teléfono: 01 8000 919 748

Plataforma virtual denuncia fácil: https://sicecon.fiscalia.gov.co/denuncia/llenarformulario

Comisarías de Familia (de manera transitoria)

Si necesita ser protegida o acogida: