Asista este domingo 18 de enero a la gran apertura del punto de Recreovía en el CEFE Cometas de Suba

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a todos los bogotanos, bogotanas y visitantes a disfrutar este domingo 18 de enero de 2026 de la gran apertura del nuevo punto de Recreovía de la Ciclovía de Bogotá frente al Centro Felicidad (CEFE) Cometas de Suba. Esta iniciativa que busca promover hábitos de vida saludables y el disfrute del espacio público. ¡Asiste gratis!

Este nuevo punto funcionará todos los domingos y festivos, en el horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., ofreciendo a la ciudadanía un lugar para moverse, ejercitarse y compartir en comunidad como parte complementaria a la Ciclovía de Bogotá que opera sobre la avenida Boyacá.

La invitación está abierta para que los bogotanos se sumen, participen y hagan del movimiento una parte esencial de sus fines de semana.

A continuación te compartimos un post del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) con la invitación a disfrutar de la Recreovía en el CEFE Cometas:

¡La Recreovía sigue creciendo en Bogotá! ????? Este domingo 18 de enero te esperamos en la gran apertura del nuevo punto de Recreovía en el CEFE Cometas. ?? Todos los domingos y festivos ? 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Muévete, disfruta y activa tu cuerpo con nosotros.#AquíSíPasa,… pic.twitter.com/zOiecTL1PC — ??Recreación y Deporte (@IDRD) January 13, 2026

La cita es desde este domingo 18 de enero de 2026, en el Centro Felicidad (CEFE) Cometas de Suba, ubicado en la diagonal 127A #81-26, a un costado de la avenida El Rincón o calle 127A con carrera 87A.