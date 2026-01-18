Caminata ecológica gratis este domingo 18 de enero por el Parque Nacional de Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Cultura.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a la caminata ecológica gratis que se realiza este domingo 18 de enero de 2026 por el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera de Bogotá, uno de los pulmones verdes más emblemáticos de la capital, entre las 8:00 a.m. y las 12:00 m. Evento gratis, no te lo pierdas. ¡Inscríbete gratis AQUÍ!

Esta actividad está pensada como un espacio para disfrutar del aire libre, promover hábitos de vida saludable y fortalecer el encuentro comunitario. La caminata es gratis y abierta para personas de todas las edades. Ven con tu familia y amigos, muévete, comparte y vive una mañana activa en contacto con la naturaleza.

Las caminatas hacen parte de la oferta institucional orientada a fomentar la actividad física, el uso adecuado del espacio público y el disfrute de los entornos naturales de la ciudad.

Durante el recorrido, podrás compartir una mañana de movimiento y bienestar en un entorno seguro y natural. Asiste con ropa cómoda e hidratación.

Toma nota de la información para que no te pierdas este plan dirigido a personas de todas las edades: